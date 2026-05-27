Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα – Συγκλόνισαν οι επικήδειοι του Τραϊανού Δέλλα και της κόρης τους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Γωγώ Μαστροκώστα έγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του ’90, και αμέσως κατάλαβαν όλοι ότι θα ήταν από τα πρόσωπα που θα «πρωταγωνιστούσε» στην εγχώρια showbiz. Ήταν λαμπερή, με μάτια και χαμόγελο που μάγευαν το κοινό, ενώ είχε ξεχωρίσει και για τον χαρακτήρα της. Όσοι έτυχε να την γνωρίσουν μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Η είδηση του θανάτου της πριν από λίγες μέρες, συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η γυμνάστρια και παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έδινε μία πολύ σοβαρή μάχη για την υγεία της. Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή στάθηκαν συγγενείς και καλοί φίλοι, οι οποία της έδιναν δύναμη για να συνεχίσει να παλεύει.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, οι δικοί της άνθρωποι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, προκειμένου να πουν το ύστατο «χαίρε» σε μία γυναίκα που αγαπήθηκε πολύ, αγάπησε βαθιά, έκανε καριέρα, λατρεύτηκε από χιλιάδες κόσμο, ερωτεύτηκε και βρήκε τον άνθρωπό της, με τον οποίο έμειναν μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, έφερε στον κόσμο μία ζωή, και αγωνίστηκε μέχρι τέλους.

Η Γωγώ Μαστροκώστα επίσης μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο του μαστού που είχε περάσει, ευαισθητοποιώντας τον κόσμο και προτρέποντας γυναίκες να προσέξουν ενδεχομένως περισσότερο τα σημάδια που μπορεί να τους έδινε το σώμα τους, ενώ παράλληλα έδωσε δύναμη σε πολλές που το αντιμετώπιζαν.

Τραγικές φιγούρες στο τελευταίο «αντίο», ήταν η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτώρια, τα αδέλφια και τα ανίψια της, με τους καλούς τους φίλους να τους στηρίζουν, σε αυτή την τρομερά δύσκολη μέρα.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και πρόσωπα του καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου. Μεταξύ αυτών: ο Χάρης Σιανίδης, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Μαρία Καλάβρια, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Δέσποινα Βανδή, ο Μάκης Τσέλιος, η Νόνη Δούνια, η Αννίτα Ναθαναήλ, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο Κώστας Χαλκιάς, η Ελένη Πετρουλάκη, ο Ίλια Ίβιτς, ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Γιώργος Τζαβέλλας, η Βίκυ Κάβουρα, ο Αντώνης Νικοπολίδης, η Μαρί Κωνσταντάτου, ο Τάκης Φύσσας και ο Τάκης Ζαχαράτος.

Οι συγκλονιστικοί επικήδειοι του Τραϊανού και της Βικτώριας Δέλλα

Ο σύζυγος της Γωγώς Μαστροκώστα και η κόρη τους, εκφώνησαν επικήδειους λόγους, μέσα από τους οποίους μπορούσε κανείς να καταλάβει την βαθιά αγάπη που τρέφουν για την αείμνηστη παρουσιάστρια, καθώς και τα γερά θεμέλια στα οποία είναι χτισμένη η οικογένειά τους.

«Άγγελέ μου, αγάπη μου. Έτσι με φώναζες. Έτσι με αποκαλούσες πάντοτε. Ο φύλακας άγγελός μου. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια, όταν έμενα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα», είπε στην αρχή του επικηδείου του ο Τραϊανός Δέλλας, λυγίζοντας.

«Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», ανέφερε συγκλονισμένος.

«Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου, για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες», συνέχισε και ξέσπασε σε λυγμούς.

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα “μωρό μου”, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω», εξήγησε.

«Η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω», πρόσθεσε με τρεμάμενη φωνή.

«Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου και πάντα η προτεραιότητά μου», είπε συγκινώντας τους πάντες.

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνεια»

Από την πλευρά της, η Βικτώρια Δέλλα με σπασμένη φωνή ανέφερε πως: «Ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια ημέρα πένθους και όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι.

Όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα απ’ όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνεια. Αγάπησε βαθιά και έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μια δυνατή αδελφή. Και πάνω απ’ όλα μια μοναδική μαμά».

«Μαμά με έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα.

Όταν ήμουν μικρή σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου. Και αυτό το φρόντισες εσύ. Στον γάμο σου είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω έναν στίχο. Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», πρόσθεσε συγκινημένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, από το οποίο καταγόταν.