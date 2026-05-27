Μαριάννα Τουμασάτου: «Επέστρεψε η ελπίδα με τον Αλέξη Τσίπρα – Η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει πολιτική υπόσταση»

Μαριάννα Τουμασάτου
«Πολιτικά και κοινωνικά επέστρεψε η ελπίδα. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να συμμετέχω ούτε σαν επιθυμία στη Βουλή. Έχουν λυσσάξει τα τρολ ότι θα βγάλω λεφτά. Είναι για τη φανέλα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε στο επικρατείας. Δεν θέλω ανταλλακτική σχέση με την πολιτική αλλά ευθεία. Έχω καριέρα, ζωή και δουλειά και δεν με αφορά να είμαι στη Βουλή» δήλωσε σε συνέντευξή της στη Φαίη Σκορδά η Μαριάννα Τουμασάτου σχετικά με την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Τα «καρφιά» της Τουμασάτου για το κόμμα Καρυστιανού: «Λες να απελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια;»

«Εμένα με έχει πείσει ο Αλέξης, άλλοι θα διαφωνήσουν. Είναι ειλικρινής και έντιμος και με τη γνώση και την εμπείρα του παρελθόντος έχει μια νέα πολιτική θέση. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την Ελλάδα. Δεν θα πω ποτέ δεν έκανε λάθη κι έκανε αυτοκριτική» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια σχολίασε και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Ο αγώνας που έχει κάνει για τα Τέμπη είναι σπουδαίος και τα έβαλε με θεριά. Δεν μου έδωσε αισιοδοξία το κόμμα της και δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει πολιτική υπόσταση. Δεν συμφωνώ πολιτικά με την Κατερίνα Μουτσάτσου, αλλά δεν θα πω ότι είναι ή είμαι λάθος» επεσήμανε.

Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης οι παρουσιαστές της εκδήλωσης για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – «Ήρθε επιτέλους η ώρα η πολιτική πυξίδα να δείξει προς την Ιθάκη»

