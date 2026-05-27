Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Και ακραίος «τσιπρικός» να είσαι, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία είναι καλύτερα τα τελευταία χρόνια – Τι είπε για τις ελλείψεις προσωπικού και το «φακελάκι»

Στο στούντιο του Realfm 97,8 βρέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, με τον Αντώνη Δελλατόλα. Ο κ. Γεωργιάδης, εκτός από τα θέματα που αφορούν τον χώρο της Υγείας, μίλησε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και για το αφήγημα των εκλογών.

Το κόμμα Τσίπρα

«Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη-Τσίπρα; Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερείχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. Την πρώτη φορά, στις δημοτικές εκλογές του 2006, παγκοσμίως άγνωστος και πήρε 13%. Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξενυχτούσε το βράδυ, δούλευε και σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάρισμα Χ, το έκανα δέκα Χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, άρχισε να καπνίζει, να ξενυχτά το βράδυ, να πηγαίνει με γκόμενες. Τι έγινε; Έμεινε εκεί που ήταν» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, μας είπε η Ιθάκη, γυρνούσε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούργιος και το κόμμα που κάνει είναι το ΕΛ.Α.Σ; Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Οι παλαιότεροι σε ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν τι είναι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Και αυτοί σε έναν βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Άρα σε ένα μεγάλο κοινό είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό.

Στο μεγάλο κοινό όμως, δηλαδή οι περισσότεροι – λυπάμαι που το λέω γιατί δυστυχώς ιστορία πολλοί δεν ξέρουν – που θα ακούνε το όνομα ΕΛ.Α.Σ. ή θα τους έρχεται στο μυαλό η ελληνική αστυνομία ή δεν θα καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, ή δεν θα καταλαβαίνουν γιατί το ονόμασε έτσι. Μου έχει βάλει και το α σαν ψιλοαναρχικό Τσε Γκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης» είπε ο κ. Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «επαναστάτη του κουραμπιέ».

«Οπότε έχει κάνει έναν αχταρμά, ο οποίος τελικά δεν απευθύνεται σε κανέναν. Δηλαδή, θες να κάνεις το rebranding, έχεις πληρώσει υποτίθεται ένα σκασμό λεφτά, θες να απευθυνθείς στον κεντρώο χώρο, θες να ανταγωνιστείς τον Μητσοτάκη και μου κάνεις το ΕΛ.Α.Σ. με το αστέρι του αναρχισμού; Είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο, και μπορεί τους γνήσιους αριστερούς να τους ενοχλεί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, είμαι δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του ΕΛΑΣ. Ήταν ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και στην αντίσταση, ήταν ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνεται την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανώς να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του ΕΛΑΣ» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως δεν ήξερε ότι «ο Τσίπρας αγαπούσε τόσο την αστυνομία».

«Οι δεσμεύσεις που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Πχ δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια… Περιμέναμε τον Τσίπρα να μας το πει στο Θησείο. Εμένα δεν με ενοχλεί, καλά κάνει και κατεβαίνει, θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε και τίποτα συγκλονιστικά σπουδαίο. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικήσει την εξουσία, εάν έκανε όντως κεντρώα στροφή. Αυτός το 2019 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντρώα στροφή, θα ήταν πολύ υπολογισμός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Τότε, αυτός πήγε τελείως αριστερά. Και τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολό του είναι τελείως αριστερό. Άρα τελικά θα σκοτωθούν με τον Ανδρουλάκη για τους αριστερούς» συνέχισε προσθέτοντας ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας δεν έφυγε ποτέ. «Fake news ήταν η αποχώρησή του. Πότε δεν έφυγε ο Τσίπρας, απλώς δεν φαινόταν. Σιγά το rebranding».

«Ο Τσίπρας είχε κόσμο, στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη το άλλο. Το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο στην εκδήλωση Τσίπρα και ακριβό. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση. Με πολύ ωραίο φόντο. Με λάθος σήμα και λάθος έναρξη» κατέληξε αναφερόμενος στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Τι είπε για τη μήνυση Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ

«Εγώ τον μελετώ τον κ. Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο κι αν σας κάνει εντύπωση, το ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί τους στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της συγκυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, βρέθηκα μαζί τους στα ίδια υπουργικά συμβούλια, στις ίδιες συγκεντρώσεις, στις ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή.

Έχω εκτιμήσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ, δεν τους απαξιώνω. Το θεωρώ ένα υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά πως ότι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό. Αν τραβούσε, δεν θα υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης, δεν θα έκανε κόμμα ο Τσίπρας. Έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια είναι κολλημένος στο 12%» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο κ. Ανδρουλάκης, είπε: «Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κ. Ανδρουλάκη για παρανομία. Κατηγορώ τον κ. Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σοβαρά πιστεύει ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ και αφού αθωωθώ θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων».

«Είσαι πολιτικός αρχηγός, φέρελπις πρωθυπουργός, κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους σου με τις πιο βαριές εκφράσεις -καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξα ένα δημοσίευμα για το πω ότι το 2009 και το 2010 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα;» πρόσθεσε, λέγοντας πως ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και αυτό είναι το παρατσούκλι του.

Τι είπε για το αφήγημα των εκλογών

Ερωτηθείς εάν η φράση «πολιτική Βαβέλ» που χρησιμοποίησε για την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι το κεντρικό αφήγημα των εκλογών, απάντησε: «Όχι, δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα είναι, το είπαμε το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 2023 και είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι θα γυρίζω σελίδα σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 2023 για να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 2027, στις εκλογές, από όσα είχαμε υποσχεθεί. Και θα διαπιστώσετε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ, που αυτό το στερεότυπο “άλλα μας λένε προεκλογικά άλλα κάνουμε μετεκλογικά” δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο, ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο, θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόσμος γιατί κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη».

Σχετικά με όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής στην τελευταία παρέμβασή του στην παρουσίαση βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου: ανέφερε: «Εγώ για λόγους ηθικής τάξης δικής μου δεν σχολιάζω ποτέ τη δήλωση των πρώην Πρωθυπουργών και Πρόεδρων της Νέας Δημοκρατίας γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονεία να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμαρά. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω».

«Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός πρωθυπουργός, και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών.

Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, πανταχού παρόντες στη γειτονιά μας, μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση της χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι από τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Το σύστημα υγείας

«Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα μια περιοδεία στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε τέσσερα νοσοκομεία και σε δύο κέντρα υγείας, όπου σε όλα με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια και δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία. Τα ΜΜΕ δεν έπαιξαν σχεδόν τίποτα, γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνι» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχετικά με τον νέο χάρτη υγείας, είπε ότι ότι εκπονείται μέσα από τον ΟΔΙΠΥ, και «με δική μου εντολή και των προκατόχων μου, θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα από επόμενους μήνες και είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση». «Όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας, αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με το γιατρό έχεις γρηγορότερα, η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο είναι μικρότερη, η αναμονή στα επείγοντα είναι μικρότερη, τα φάρμακα υψηλού κόστους έρχονται στο σπίτι ή τα παίρνεις από το φαρμακείο της γειτονιάς σου, αντί να πηγαίνεις σε ουρές στον ΕΟΠΥΥ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει».

Οι γιατροί στα νησιά

Για τους γιατρούς στα νησιά, τόνισε: «Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μας για να προσλάβουμε γιατρούς σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζηιωάννου με τα συν 1500 ευρώ. Απ’ ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει σε περίπου δύο εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες. Μεταξύ μεταξύ 2024-2025 όταν θέσπισα το κίνητρο για τις άγονες περιοχές, στα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά».

Όσον αφορά το πρόβλημα στέγασης στα νησιά, είπε: «Έχει ψηφιστεί διάταξη τον Ιούλιο του 2024 όπου δίνεται δικαίωμα στους δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικία και να δίνουν και χρηματικά κίνητρα οι δήμοι και οι περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιου τύπου κίνητρα. Στα περισσότερα νησιά δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επί θητείας μου, στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς. Στη Σάμο, επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια, ενώ φτιάξαμε σπίτια -και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο – στα Ψαρά».

Τι είπε για το φακελάκι

Σχετικά με τη διαφθορά στο ΕΣΥ και φαινόμενο «φακελάκι», τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, τους έχω διώξει. Στο πρόσφατο περιστατικό ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 2018. Η τότε διοίκηση του νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα, η τότε διοίκηση της ΥΠΕ δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσο χρόνο στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 2018, θα τον είχα διώξει από το 2018. Το λέω για να καταλάβουμε και τη διαφορά του υπουργού. Οι Συριζαίοι το δεχόντουσαν το φακελάκι, δεν τους ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί και το θεωρώ απαράδεκτο».

«Το φακελάκι μειώνεται αν λείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι; Οι καθυστερήσεις για το χειρουργείο. Σήμερα, τα απογευματινά χειρουργεία, που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα, έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ κατά 90%. Σήμερα, δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 2025. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 2026, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο στο πεντάμηνο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερους λόγους θα έχει κάποιος να δώσει φακελάκι» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι «η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι οι τέσσερις μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκορ στον κόσμο. Όταν έγινα υπουργός η αναμονή ήταν τέσσερα χρόνια».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε σειρά μεταρρυθμίσεων στις οποίες έχει προχωρήσει στον χώρο της Υγείας. «Έδωσα το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο, άρα μπορεί όποιος θέλει νόμιμα να δουλεύει το απόγευμα και να βγάλει λεφτά αν το θέλει. Έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Δεύτερον, τους έδωσα υψηλότερο μισθό, τους έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Οι γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ, λιγότερη εφορία. Αυτό δεν είναι αύξηση εισόδηματος να πληρώνεις 11.000 ευρώ λιγότερο; Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι».

Τα ΤΕΠ

Για τα ΤΕΠ, υπογράμμισε: «Όταν αποφασίσαμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη Τύπου τον Φεβρουάριο του 2025 και είπαμε για 11 μέτρα που θα πάρουμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. Σήμερα επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Κάτω από 4 ώρες να περιμένεις σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, δεν είναι μεγάλη η αναμονή. Είναι νοσοκομείο δεν είναι περίπτερο».

Για τις ελλείψεις προσωπικού

«Όσον αφορά τους γιατρούς, στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έχουμε πια σοβαρές ελλείψεις, έχουμε καλύψει τα κενά. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις και βγαίνουν άγονες για τους γιατρούς, δεν είναι αλήθεια για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουμε άγονες προσκλήσεις για γιατρούς κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες, όπως είναι οι παιδίατροι και οι αναισθησιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας, γιατροί πια δεν μας λείπουν, είμαστε καλά.

Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα, είναι στους νοσηλευτές. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3694 θέσεις νοσηλευτών που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ να τις καλύψουμε όλες, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Γι’αυτό και ανακοινώσαμε στο υπουργικό συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά που ήταν ένα αίτημα πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε τη δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητούσαν για πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτή στο ΕΣΥ, ενώ προϊόντος του χρόνου θα πάμε σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές στους νοσηλευτές. Άρα έχουμε μία συνολική πολιτική για να λύσουμε το θέμα με τους νοσηλευτές. Δεν είναι εύκολο όμως γιατί η έλλειψη νοσηλευτών είναι σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο σε εμάς», είπε ο υπουργός Υγείας.

ΕΣΥ και αξιολόγηση

Σχετικά με την αξιολόγηση στο ΕΣΥ, είπε: «Έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της αυτοαξιολόγησης. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ που νοσηλεύονται τουλάχιστον για ένα 24ωρο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, πλην των ψυχιατρικών και των παιδιατρικών, λαμβάνουν ένα μήνυμα στο κινητό τους ύστερα από πέντε μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία τους στο νοσοκομείο και βάζουν σκορ οι ίδιοι οι ασθενείς. Τα ρωτάμε όλα, οι ερωτήσεις έχουν γίνει σε συνεργασία με την ένωση ασθενών. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στο σύνολο, με άριστα το 5, παίρνουν 4,3. Δεν είναι χάλια. Οι απαντήσεις στο ερώτημα αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%, αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό που δεν τους άρεσε που είναι πχ 60% ή στην καθαριότητα, που θα το ήθελαν πιο καθαρό που είναι πχ 62%, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Άρα οι ίδιοι οι ασθενείς βάζουν στο ΕΣΥ πάρα πολύ καλό βαθμό».