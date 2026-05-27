Ουκρανία: «Παράθυρο» 6 μηνών για την ανατροπή του σκηνικού στον πόλεμο, βλέπει κορυφαίος διοικητής – Ρωσική εξάντληση στο Ντονέτσκ

Η Ουκρανία διαθέτει ένα χρονικό παράθυρο έξι μηνών για να αποσπάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο της μάχης από τη Ρωσία και να ενισχύσει τη θέση της ενόψει πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός διοικητής στο Reuters.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι ένα «σημείο καμπής» είναι πλέον προ των πυλών, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σταδιακά κέρδη μετά την πλήρη εισβολή τους στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, όμως οι προέλασή τους έχει επιβραδυνθεί φέτος, με τα ουκρανικά στρατεύματα να αυξάνουν την πίεση στο μέτωπο για να τα απωθήσουν.

Οι «κρίσιμοι» μήνες που έρχονται

Ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας -μιας από τις πιο σεβαστές μάχιμες μονάδες της χώρας- δήλωσε στο Reuters ότι ο ρωσικός στρατός είναι εξαντλημένος και ανίκανος για να πραγματοποιήσει μεγάλες διασπάσεις στο μέτωπο.

Εάν ο ουκρανικός στρατός αναπτύξει και διατηρήσει τη δυναμική του, μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για το τελευταίο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που δεν έχει ακόμη καταλάβει.

Μιλώντας από μια απόρρητη υπόγεια τοποθεσία στην περιοχή του Χαρκόβου, ο Μπιλέτσκι δήλωσε: «Πιστεύω ότι οι επόμενοι έξι έως εννέα μήνες είναι ένα σημείο καμπής».

«Πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι οι επόμενοι έξι είναι οι πιο κρίσιμοι», πρόσθεσε.

Το ζήτημα του ελέγχου του Ντονέτσκ αποτελεί το κύριο σημείο τριβής στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν βαλτώσει.

Αναφερόμενος στη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί, ο Μπιλέτσκι, ο οποίος ίδρυσε το τάγμα Αζόφ και πλέον διοικεί δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, υπογράμμισε: «Πρέπει να ορίσουμε εκείνες τις κατευθύνσεις όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τις θέσεις μας, να καταλάβουμε ορισμένα στρατηγικά σημεία και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τους Ρώσους από θέση ισχύος –όχι αδυναμίας– για μια πραγματικά σταθερή εκεχειρία».

«Από στρατιωτική άποψη, αυτό είναι εφικτό».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, αν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι θεωρεί πως ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Η κατάσταση στο μέτωπο και η τεχνολογική ισορροπία

Οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν στην «Ζώνη των Οχυρών» της ανατολικής Ουκρανίας, με τις μάχες να μαίνονται εντός της στρατηγικής πόλης Κοστιαντίνιβκα.

Ο Μπιλέτσκι σημείωσε ότι τα στρατεύματά του κρατούν γερά το βόρειο προπύργιο στο Σλοβιάνσκ, αναγκάζοντας τη Ρωσία σε μετωπικές επιθέσεις που της κοστίζουν ακριβά σε έμψυχο δυναμικό και διοικητές πεδίου.

«Η έλλειψη προσωπικού δεν τους επιτρέπει πλέον να προελαύνουν με τον τρόπο που το έκαναν, για παράδειγμα, πριν από έναν χρόνο», δήλωσε ο Μπιλέτσκι.

Παράλληλα, οι ουκρανικές επιχειρήσεις έχουν διευκολυνθεί από την απόφαση του Έλον Μασκ να αποκλείσει τη Ρωσία από το δορυφορικό ίντερνετ Starlink, με αποτέλεσμα η Μόσχα να «χάνει ριζικά» στις επικοινωνίες του πεδίου.

Στον αντίποδα, ενώ η Ουκρανία προηγείται στα μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα (UGVs) και τα βαριά drones βομβαρδιστικά, η Ρωσία κερδίζει τον αγώνα στα drones οπτικών ινών, τα οποία δεν μπλοκάρονται από παρεμβολές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ανέκτησε σχεδόν 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών το 2026, αν και η Μόσχα ελέγχει ακόμη το ένα πέμπτο της χώρας.

Αναλυτές, όπως ο Τζον Χέλιν της φινλανδικής Black Bird, επιβεβαιώνουν ότι η κόπωση λυγίζει τη Ρωσία, αν και η Ουκρανία αντιμετωπίζει επίσης ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό.

Η ρομποτική «επανάσταση» του 2026

Το σώμα στρατού του Μπιλέτσκι πρωτοστατεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας drones καμικάζι και ρομπότ εξοπλισμένα με πολυβόλα για την αντικατάσταση των πεζικάριων, στοχεύοντας στο 30% έως το 2027.

Ο Ουκρανός διοικητής προανήγγειλε ότι η επόμενη «επανάσταση» θα επιτρέψει πιο δημιουργικές συνδυασμένες επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη ζωή των στρατιωτών.

«Θα συμβεί φέτος, και νομίζω ότι θα δείξουμε πώς το σώμα μας αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αυτού», τόνισε.