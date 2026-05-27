Κασσελάκης για κόμμα Τσίπρα: «Το όνομα ΕΛ.Α.Σ αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κασσελάκης Τσίπρας
Φωτογραφία: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Το όνομα ΕΛ.Α.Σ αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του κινήματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Ήταν μέρος ενός σχεδίου, όχι μόνο να βρεθώ κατηγορούμενος για να τα παρατήσω ή να με τελειώσουν, αλλά να αιτιολογήσουν και με αυτό τον τρόπο την ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ την οποία είχα προβλέψει πριν από δύο χρόνια. Αυτό που γίνεται τώρα, δυστυχώς είναι αλλοίωση της λαϊκής βούλησης. Το 2023 εκατομμύρια Έλληνες στήθηκαν στην κάλπη, πήγαν και άσκησαν το συνταγματικό τους δικαίωμα. Ψήφισαν, έδωσαν εντολή στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

«Ακατάλληλος ο Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα»

Δεν έδωσαν εντολή ούτε για αποστασία μετά, ούτε για πραξικοπήματα και ρευστοποίηση του κόμματος, ούτε για κατάλυση της εσωτερικής δημοκρατίας. Όλα αυτά δυστυχώς συνιστούν μια εικόνα η οποία καθιστά ακατάλληλο το συγκεκριμένο άτομο να ηγηθεί της χώρας ξανά», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις”.

«Το όνομα ΕΛ.Α.Σ αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Νομίζω ότι είναι ένα ατόπημα και επιδεικνύει πολλά και για το πως ίσως βλέπει το παρελθόν. Όλοι αυτοί που επικαλέστηκαν το παρελθόν καταλήγουν ο κόσμος να πληρώνει στο παρών», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Το πρόγραμμα Organmeetings για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις επιστρέφει

ΕΚΤ: Καμπανάκι για αυξημένους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Καύσιμα: Επιδότηση του diesel και τον Ιούνιο – Λήγει το fuel pass τέλος Μαΐου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows

Κοσμικές ακτίνες υπερυψηλής ενέργειας ενδέχεται να έχουν «υπερβαριά» προέλευση – Νέα μελέτη
περισσότερα
17:18 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Στυλιανίδης στο enikos.gr: «Όταν η ΝΔ ταυτίζεται με το μέγεθος της κεντροδεξιάς παράταξης θριαμβεύει, όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολό της έχει προβλήματα»

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, υπογραμμίζει...
16:45 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης: «Ο ασθενής στο επίκεντρο ενός ψηφιακού και διαφανούς ΕΣΥ» – Οι 5 πυλώνες της μεταρρύθμισης στην Υγεία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το όραμά του για ένα «νέο ΕΣΥ», εστιάζοντας στην ψηφιακή διαφ...
16:09 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Τσουκαλάς για κόμμα Τσίπρα: «Μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση»

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος...
15:06 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Βελόπουλος για Τσίπρα: «Η χαρά του Μαξίμου και των ολιγαρχών»

Επίθεση στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν