Κασσελάκης για κόμμα Τσίπρα: «Το όνομα ΕΛ.Α.Σ αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς» – ΒΙΝΤΕΟ

«Το όνομα ΕΛ.Α.Σ αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του κινήματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Ήταν μέρος ενός σχεδίου, όχι μόνο να βρεθώ κατηγορούμενος για να τα παρατήσω ή να με τελειώσουν, αλλά να αιτιολογήσουν και με αυτό τον τρόπο την ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ την οποία είχα προβλέψει πριν από δύο χρόνια. Αυτό που γίνεται τώρα, δυστυχώς είναι αλλοίωση της λαϊκής βούλησης. Το 2023 εκατομμύρια Έλληνες στήθηκαν στην κάλπη, πήγαν και άσκησαν το συνταγματικό τους δικαίωμα. Ψήφισαν, έδωσαν εντολή στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

«Ακατάλληλος ο Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα»

Δεν έδωσαν εντολή ούτε για αποστασία μετά, ούτε για πραξικοπήματα και ρευστοποίηση του κόμματος, ούτε για κατάλυση της εσωτερικής δημοκρατίας. Όλα αυτά δυστυχώς συνιστούν μια εικόνα η οποία καθιστά ακατάλληλο το συγκεκριμένο άτομο να ηγηθεί της χώρας ξανά», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις”.

«Το όνομα ΕΛ.Α.Σ αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς. Νομίζω ότι είναι ένα ατόπημα και επιδεικνύει πολλά και για το πως ίσως βλέπει το παρελθόν. Όλοι αυτοί που επικαλέστηκαν το παρελθόν καταλήγουν ο κόσμος να πληρώνει στο παρών», πρόσθεσε.