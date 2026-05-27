Ιρανικά ΜΜΕ: Στα χέρια της Τεχεράνης το προσχέδιο της αρχικής συμφωνίας-πλαίσιο με τις ΗΠΑ – Τι περιλαμβάνει

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει πλέον στα χέρια της το προσχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ, με σκοπό τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται σε αυτό το προσχέδιο-πλαίσιο, προβλέπονται αμοιβαίες υποχωρήσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την εξομάλυνση της κατάστασης στην περιοχή.

Το προσχέδιο αυτό αποτελεί τον καρπό έμμεσων συνομιλιών που ξεκίνησαν αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο, με το Πακιστάν να διαδραματίζει κεντρικό μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

«Βάσει του πλαισίου, το Ιράν θα αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την εγγύτητα του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό», ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Το κρατικό δίκτυο έσπευσε παράλληλα να διευκρινίσει μια σημαντική λεπτομέρεια, επισημαίνοντας ότι τα πολεμικά πλοία δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν προσχέδιο, ενώ προβλέπεται η διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη νομική ισχύ που θα λάβει η διευθέτηση αυτή, η κρατική τηλεόραση πρόσθεσε πως, «εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, η συμφωνία θα εγκριθεί με τη μορφή μιας δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική, ξεκαθαρίζοντας ότι τίποτα δεν έχει κλειδώσει ακόμη.

Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB, το πλαίσιο αυτό δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και η Τεχεράνη δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «χειροπιαστή επαλήθευση».

Ιράν και Ομάν σχεδιάζουν νέο καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαμόρφωση ενός εντελώς νέου πλαισίου διαχείρισης στα Στενά του Ορμούζ, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Μπαγκερί.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου, οι δύο χώρες, που βρίσκονται στις αντίπερα όχθες του στρατηγικού περάσματος, εργάζονται πάνω σε μια νέα κοινή διαδικασία.

«Το Ιράν και το Ομάν διαπραγματεύονται από κοινού μια νέα διαδικασία για τη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», είπε σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB.



Ο Μπαγκερί κατέστησε σαφές ότι η επόμενη ημέρα στη ναυσιπλοΐα της περιοχής δεν θα θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν.

«Οι συνθήκες και οι διαδικασίες για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς διαφορετικές από τις συνθήκες που ίσχυαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την κινητικότητα και την πρόοδο των συζητήσεων, ο ίδιος κράτησε μια επιφυλακτική στάση: «Μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα».