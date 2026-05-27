Ραζβάν Λουτσέσκου: «Γύρισα και είδα τον πατέρα μου με το κεφάλι σκυμμένο»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ραζβάν Λουτσέσκου, ΠΑΟΚ
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε αγώνα του Europa League.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ παραχώρησε μακροσκελή συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 7 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών. Ο Ρουμάνος προπονητής αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Ραπίντ Βουκουρεστίου με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όταν ο ίδιος καθόταν στον πάγκο της ρουμανικής ομάδας και ο πατέρας του βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της ουκρανικής ομάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε ότι η νίκη απέναντι στον πατέρα του τού άφησε «γλυκόπικρη» γεύση. Ο ίδιος τόνισε ότι ένιωσε άβολα, όταν πανηγύρισε το γκολ της ομάδας του και είδε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου με σκυμμένο το κεφάλι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στην αντίδραση του πατέρα του, όταν οι παρατηρητές της UEFA μίλησαν για πολλά στοιχήματα στην ισοπαλία και άφησαν να εννοηθεί πιθανή συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου

«Τότε ήταν πολύ δύσκολα. Ήμουν πολύ ψυχρός, πήγα σε αυτούς, στο σπίτι τους, στο Ντόνετσκ, για να τους αναλύσω στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου. Και είπα στους παίκτες ότι ένα μόνο πράγμα έχουν να κάνουν: να είναι πολύ επιθετικοί, να ακούνε ό,τι τους λέω και να είναι πολύ επιθετικοί. Μετά το γκολ, σκόραρε ο Μάλντα, πετάχτηκα όρθιος, αλλά ήταν φυσιολογικό, ήταν η ικανοποίηση ότι προκρινόμαστε. Μέσα σε εκείνη τη χαρά, γύρισα και τον είδα με το κεφάλι σκυμμένο κάτω. Συνειδητοποίησα ότι πανηγύριζα για πρώτη φορά μια δική του ήττα. Ένιωσα άβολα, άρχισα να κλαίω, έφυγα για τα αποδυτήρια. Ήταν τρομερό.

Μας κάλεσαν οι παρατηρητές της UEFA. Ήμουν εγώ, ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο Ζότα ως εκπρόσωπος της Ραπίντ και κάποιος από τη Σαχτάρ. Μας είπαν ότι είχαν παιχτεί πολλά στοιχήματα στην ισοπαλία. Και τότε ο πατέρας μου εξερράγη: “Πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο;”. Θυμάμαι ότι τον είχα πάρει τηλέφωνο μία μέρα πριν, στην προπόνηση, γιατί μας είχαν δώσει μόνο μισό γήπεδο για να προπονηθούμε. “Πώς είναι δυνατόν;”. Και τον πήρα τηλέφωνο. Και για εκείνον ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προετοιμάσει το παιχνίδι».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φάρμακα

Το πρόγραμμα Organmeetings για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις επιστρέφει

ΕΚΤ: Καμπανάκι για αυξημένους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Καύσιμα: Επιδότηση του diesel και τον Ιούνιο – Λήγει το fuel pass τέλος Μαΐου

Notepad: Πώς να ενεργοποιήσετε το Dark Mode στο Σημειωματάριο των Windows

Κοσμικές ακτίνες υπερυψηλής ενέργειας ενδέχεται να έχουν «υπερβαριά» προέλευση – Νέα μελέτη
περισσότερα
15:24 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Super League: Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος

Με τον ίδιο αριθμό ομάδων (14) θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα στην ανώτατη επαγγελματική κατηγορί...
10:48 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός: Το δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης – Ο ξέφρενος χορός, οι πανηγυρισμοί με ελληνικές σημαίες και… η θεαματική βουτιά στην πισίνα του Εβάν Φουρνιέ

Σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας γιόρτασαν την κατάκτηση της Euroleague 2026, οι παίκτες, οι πρ...
21:42 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κώστας Παπανικολάου στον ANT1: «Η διαφορά, με τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια κάναμε όλα τα σωστά πράγματα μέσα στο παρκέ»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ...
19:45 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Νόσκοβα – Σάκκαρη 0-2: Εξαιρετική πρεμιέρα στο Roland Garros για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, καθώς επικράτησε της Λίντα Νόσ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν