Ραζβάν Λουτσέσκου: «Γύρισα και είδα τον πατέρα μου με το κεφάλι σκυμμένο»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε αγώνα του Europa League.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ παραχώρησε μακροσκελή συνέντευξη σε ρουμανικό μέσο και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 7 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών. Ο Ρουμάνος προπονητής αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Ραπίντ Βουκουρεστίου με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όταν ο ίδιος καθόταν στον πάγκο της ρουμανικής ομάδας και ο πατέρας του βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της ουκρανικής ομάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε ότι η νίκη απέναντι στον πατέρα του τού άφησε «γλυκόπικρη» γεύση. Ο ίδιος τόνισε ότι ένιωσε άβολα, όταν πανηγύρισε το γκολ της ομάδας του και είδε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου με σκυμμένο το κεφάλι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στην αντίδραση του πατέρα του, όταν οι παρατηρητές της UEFA μίλησαν για πολλά στοιχήματα στην ισοπαλία και άφησαν να εννοηθεί πιθανή συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου

«Τότε ήταν πολύ δύσκολα. Ήμουν πολύ ψυχρός, πήγα σε αυτούς, στο σπίτι τους, στο Ντόνετσκ, για να τους αναλύσω στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου. Και είπα στους παίκτες ότι ένα μόνο πράγμα έχουν να κάνουν: να είναι πολύ επιθετικοί, να ακούνε ό,τι τους λέω και να είναι πολύ επιθετικοί. Μετά το γκολ, σκόραρε ο Μάλντα, πετάχτηκα όρθιος, αλλά ήταν φυσιολογικό, ήταν η ικανοποίηση ότι προκρινόμαστε. Μέσα σε εκείνη τη χαρά, γύρισα και τον είδα με το κεφάλι σκυμμένο κάτω. Συνειδητοποίησα ότι πανηγύριζα για πρώτη φορά μια δική του ήττα. Ένιωσα άβολα, άρχισα να κλαίω, έφυγα για τα αποδυτήρια. Ήταν τρομερό.

Μας κάλεσαν οι παρατηρητές της UEFA. Ήμουν εγώ, ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο Ζότα ως εκπρόσωπος της Ραπίντ και κάποιος από τη Σαχτάρ. Μας είπαν ότι είχαν παιχτεί πολλά στοιχήματα στην ισοπαλία. Και τότε ο πατέρας μου εξερράγη: “Πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο;”. Θυμάμαι ότι τον είχα πάρει τηλέφωνο μία μέρα πριν, στην προπόνηση, γιατί μας είχαν δώσει μόνο μισό γήπεδο για να προπονηθούμε. “Πώς είναι δυνατόν;”. Και τον πήρα τηλέφωνο. Και για εκείνον ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προετοιμάσει το παιχνίδι».