Στυλιανίδης στο enikos.gr: «Όταν η ΝΔ ταυτίζεται με το μέγεθος της κεντροδεξιάς παράταξης θριαμβεύει, όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολό της έχει προβλήματα»

Την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, υπογραμμίζει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, αναδεικνύοντας τη σημασία της εθνικής θωράκισης και της ενίσχυσης του περιφερειακού ρόλου της Ελλάδας. Το enikos.gr συνάντησε τον βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η νέα παγκόσμια τάξη. Το δίκαιο της ισχύος», στο Μέγαρο Μουσικής και μας μίλησε αποκλειστικά για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον ρόλο της Ελλάδας, ενώ αίσθηση προκαλούν οι τοποθετήσεις του για τις εσωκομματικές τριβές στη ΝΔ, τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και το πολιτικό σκηνικό συνολικά, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.

Της Άννας Δόλλαρη

Ο έμπειρος πολιτικός αναφέρθηκε στη στρατηγική που οφείλει να ακολουθεί η χώρα μας, ώστε να προασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα εθνικά της συμφέροντα, για τους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της ΝΔ, για τη διαγραφή Σαμαρά με την οποία φαίνεται να διαφωνεί κατά βάση και για ακόμη φορά, εμφανίστηκε ενωτικός και υπέρ του συγκερασμού και της σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, εντός του εσωτερικού πυρήνα της γαλάζιας παράταξης.

«Αυτού του είδους οι αναλύσεις από σοβαρούς μελετητές της γεωπολιτικής ισορροπίας διεθνώς, είναι πάντα χρήσιμες. Εγώ άκουσα δύο οπτικές. Μία οπτική που ανέλυσε ο Κωνσταντίνος Φίλης, που εξήγησε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους βρήκε απήχηση στο εσωτερικό της Αμερικής η πολιτική Τραμπ και την πιο “προβληματισμένη” ανάλυση του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, που υπό την Ευρωπαϊκή οπτική, έθεσε κάποια ζητήματα θα διαμορφώσουν τη νέα ισορροπία και βάζουν την Ευρώπη προ των ευθυνών της», τόνισε ο κ. Στυλιανίδης.

«Επαγρύπνηση για την προάσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Ερωτηθείς για την άποψή του σχετικά με το γίγνεσθαι της διεθνούς γεωπολιτικής σκηνής και εάν τον ανησυχεί κάτι σε συνάρτηση και με τη χώρα μας, ο κ. Στυλιανίδης απάντησε ότι: «Η ανησυχία πρέπει να είναι σταθερή, για να είμαστε σε επαγρύπνηση προάσπισης των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας. Και για να είμαστε και συνεχώς στρατευμένοι στην περαιτέρω θωράκιση της Ελλάδας και την ανάδειξή της σε περιφερειακό πρωταγωνιστή. Από εκεί και μετά, ξέρω ότι τα κράτη δεν έχουν συναισθήματα, έχουν συμφέροντα που είτε συγκρούονται, είτε συνασπίζονται. Εμείς έχουμε μπροστά τη σημαία του Διεθνούς Δικαίου και δε θα σταματήσουμε να την έχουμε, αλλά πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε έξυπνα τα δικά μας δίκαια να ταυτίζονται με τα συμφέροντα των ισχυρών, προκειμένου να επιτυγχάνουμε μακροπρόθεσμους και ενδιάμεσους στόχους. Κάποιους τους έχουμε πετύχει, κάποιοι είναι μπροστά μας και πρέπει να τους πετύχουμε».

«Η σύνθεση διαφορετικών οπτικών θα μας κάνει πιο δυνατούς»

Σε ερώτηση του enikos.gr σχετικά με τη ΝΔ, τις εντάσεις και τις εσωκομματικές έριδες, έδωσε έμφαση στην ανάγκη σύνθεσης διαφορετικών αντιλήψεων, υπογραμμίζοντας: «Καταρχήν, η ΝΔ είναι μία μεγάλη παράταξη. Όταν το κόμμα της ΝΔ, ταυτίζεται με το μέγεθος της κεντροδεξιάς παράταξης, τότε θριαμβεύει. Όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολο της κεντροδεξιάς παράταξης, αντιμετωπίζει προβλήματα. Το μυστικό για να μπορούμε να ταυτίσουμε το κόμμα και το μέγεθος της ιστορικής αυτής παράταξης, είναι να προσπαθούμε τις διαφορετικές οπτικές που υπάρχουν να τις φέρνουμε κοντά, να τις ακούμε και να επιτυγχάνουμε και μία σύνθεση στο τέλος, η οποία θα μας κάνει πιο δυνατούς και αυτή θα μας κρατάει ενωμένους».

Τον ρωτήσαμε εάν μιλάει ακόμα με τον Κώστα Καραμανλή, με τον οποίο ήταν πάντα πολύ κοντά τόσο σε προσωπικό όσο και πολιτικό επίπεδο. «Με όλους μιλάω. Με τον Κώστα Καραμανλή ούτως ή άλλως, οι ταυτίσεις μου είναι δεδομένες, από εκεί και μετά θεωρώ υποχρέωσή μου να μιλάω με όλους», απάντησε.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Στην ερώτηση του enikos.gr εάν η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ήταν μία σωστή απόφαση, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των πιο μετριοπαθών στελεχών που πιστεύουν πως οι διαφορετικές απόψεις, πρέπει να αξιολογούνται, ακόμη και να αξιοποιούνται εποικοδομητικά, υποστήριξε ότι: «Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί και θα είχαμε σήμερα λιγότερα προβλήματα».

«Δεν υπάρχει μία αντιπολίτευση για να μας κάνει καλύτερους»

Όσον αφορά την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και ευρύτερα την αντιπολίτευση, ο κ. Στυλιανίδης εξέφρασε την άποψη ότι: «Η ευρύτερη αντιπολίτευση μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μία πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας».

«Αυτό είναι για εμάς πρόβλημα, διότι μας φέρνει αντιμέτωπους πολλές φορές με το δικό μας “κακό εαυτό”, καθώς δεν υπάρχει μία αντιπολίτευση να μας κάνει καλύτερους. Μπορεί να μας ωφελεί λοιπόν δημοσκοπικά, ή εκλογικά μερικές φορές, αλλά ένα ισορροπημένο δημοκρατικό σύστημα πρέπει να έχει δύο ισχυρά πόδια, γιατί το ένα κάνει καλό στο άλλο» τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλεγε κάποτε ότι «η πολιτική είναι σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Το χαμηλό ανεβαίνει και το υψηλό κατεβαίνει, ώστε συναντηθούν. Εάν και τα δύο είναι ψηλά και ο μέσος όρος θα είναι πιο ψηλά».

«Θεωρώ ότι ακόμα η αντιπολίτευση δεν έχει επιτύχει να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πρόταση. Τώρα εμείς θα πρέπει γι’ αυτό το λόγο να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην είμαστε χαλαροί, να μπορούμε να συγκεντρώνουμε στο χώρο μας τις διαφορετικές απόψεις, να συνθέτουμε και να βγάζουμε πρόταση ενωτική και ολοκληρωμένη» πρόσθεσε ο κ. Στυλιανίδης.

«Αυτά θα τα κρίνει ο λαός» μας είπε όταν κλήθηκε να απαντήσει ποιον θεωρεί ως πολιτικό αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη ή την Μαρία Καρυστιανού, ενώ ερωτηθείς εάν είναι εφικτή η αυτοδυναμία στις εκλογές, υπογράμμισε: «Στην πολιτική δεν αποκλείει κανείς τίποτε. Όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσεις όχι μόνο το ευχάριστο ενδεχόμενο, αλλά και το πιο δύσκολο. Μόνο τότε μπορείς να πετύχεις αποτελέσματα».