Αυτοψία Τουρνά στην Κηφισιά ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία σε περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων και της επιχειρησιακής προετοιμασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δασών κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλης Ξυπολητάς, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Διοικητής της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α. Υποστράτηγος Νίκος Γκρέτσας, ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής Αθανάσιος Ρέππας, εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ, και ο Δασάρχης Πεντέλης Θοδωρής Κολοβός.

Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών, την πρόσβαση πυροσβεστικών δυνάμεων, την ύπαρξη ακαθάριστων ή περιφραγμένων οικοπέδων, καθώς και η ανάγκη διατήρησης ανοιχτών οδών διαφυγής και ασφαλούς επιχειρησιακής πρόσβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας, επισημαίνοντας ότι η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών και η άμεση αντιμετώπισή τους στα πρώτα λεπτά αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αποτελεσματική θωράκιση των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας προϋποθέτει στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε συντονισμό με το Πυροσβεστικό Σώμα, τις Δασικές Υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ΑΔΜΗΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τους συναρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ανέφερε, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε περιοχές μεικτών ζωνών και ορεινών όγκων της Αττικής, μεταξύ άλλων στην Πάρνηθα και τον Υμηττό, με στόχο την επιτάχυνση όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων πρόληψης και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού καλοκαιριού.