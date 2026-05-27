Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι – Τι εξετάζουν οι αρχές

Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια στις Σέρρες. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει την Πέμπτη, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 10χρονος να μην πνίγηκε στο αρδευτικό κανάλι, αλλά να τον χτύπησε το ρεύμα.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11.45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παρόμοια περίπτωση το 2020

Στην ίδια περιοχή είχε καταγραφεί παρόμοια τραγωδία στις 19 Ιουνίου 2020, όταν ένα βρέφος περίπου ενός έτους είχε βρεθεί νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του. Το βρέφος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί είχαν διαπιστώσει τον θάνατό του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής των οικείων του και, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από καταυλισμό της περιοχής. Οι συγγενείς του αντιλήφθηκαν την απουσία του και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι το αγόρι είχε πέσει στο νερό.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός. Δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στην περιοχή, ενώ για τον εντοπισμό του παιδιού στήθηκε επιχείρηση. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε τη σχετική ειδοποίηση λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σιδηροκάστρου εντόπισαν και ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του από το αρδευτικό κανάλι. Ο 10χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το 10χρονο αγόρι βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και έχασε τη ζωή του.