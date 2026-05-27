Ουγκάντα: Κλείνει τα σύνορά της με το Κονγκό λόγω έξαρσης του Έμπολα – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι συγκρούσεις επιδεινώνουν την κρίση

Οι αρχές της Ουγκάντας διέταξαν την Τετάρτη το κλείσιμο των συνόρων με το Κονγκό «με άμεση ισχύ», εν μέσω μιας ανησυχητικής έξαρσης κρουσμάτων ενός σπάνιου τύπου Έμπολα στη γειτονική χώρα, αλλά και της εμφάνισης των πρώτων κρουσμάτων στο εσωτερικό της.

Η απόφαση για το σφράγισμα των συνόρων

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η απόφαση ελήφθη από την τοπική ειδική ομάδα επιχειρήσεων για τον Έμπολα (Ebola task force), υπό την ηγεσία της αντιπροέδρου της χώρας, Τζέσκα Αλούπο.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την αύξηση του αριθμού των υγειονομικών υπαλλήλων της Ουγκάντας που εκτέθηκαν στον ιό από Κονγκολέζους ασθενείς, οι οποίοι είχαν διασχίσει τα σύνορα πριν από την επίσημη κήρυξη της έξαρσης της νόσου στις 15 Μαΐου.

Μέχρι στιγμής, η Ουγκάντα έχει καταγράψει 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου περιστατικού ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος πέθανε στην πρωτεύουσα Καμπάλα στις 14 Μαΐου.

Ανησυχία για τη διασπορά στην κοινότητα

Αν και ο συνολικός αριθμός των ασθενών με Έμπολα στην Ουγκάντα δεν παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση, ο αριθμός των ντόπιων πολιτών που έχουν εκτεθεί στη λοίμωξη μέσω των υγειονομικών υπαλλήλων παρουσιάζει συνεχή άνοδο.

Αναφερόμενη στους υγειονομικούς που μολύνθηκαν, η Δρ. Ντιάνα Ατουίνε, γραμματέας του υπουργείου Υγείας της Ουγκάντας, δήλωσε: «Έχουν οικογένειες, και έτσι ο αριθμός αυξάνεται».

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της χώρας πλησιάζει πλέον τα 1.000, ενώ οι ύποπτοι θάνατοι από τη νόσο έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 220.

«Καταστροφική σύγκρουση» νόσου και ένοπλης σύρραξης στο Κονγκό λόγω του Έμπολα

Οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρεμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της έξαρσης του Έμπολα, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι το ανατολικό τμήμα της χώρας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας «καταστροφικής σύγκρουσης νόσου και ένοπλης σύρραξης», καθώς η έξαρση του Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι κινείται με ταχύτερους ρυθμούς από την ανθρωπιστική ανταπόκριση.

Eastern #DRC now faces a catastrophic collision of disease and conflict with the #Ebola outbreak in Ituri province outpacing the response. The Ebola Bundibugyo virus has no approved vaccine nor treatment. Stopping this Ebola transmission depends entirely on humanitarian access.… pic.twitter.com/FGnQYIq6CH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 27, 2026

Κραυγή αγωνίας από τον επικεφαλής του ΠΟΥ

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο Τέντρος υπογράμμισε ότι ο ΠΟΥ «δεν μπορεί να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη της κοινότητας ή να απομονώσει τους ασθενείς ενώ πέφτουν βόμβες».

Σύμφωνα με το BBC, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ αναμένεται να φτάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό την Τετάρτη, προκειμένου να ηγηθεί της κλιμάκωσης των προσπαθειών για τον περιορισμό του ιού.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 220 ύποπτοι θάνατοι από την ημέρα που κηρύχθηκε η έξαρση της νόσου.

Ο Τέντρος επεσήμανε ότι η διακοπή της μετάδοσης στην περιοχή «εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ανθρωπιστική πρόσβαση».

Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Εντούτοις, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς, ωθώντας τις εκτεθειμένες επαφές σε υπερπλήρεις καταυλισμούς και αποκόπτοντας κρίσιμους διαδρόμους περιορισμού [του ιού]».

«Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή ρισκάρουν τα πάντα, ενώ οι επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις καθιστούν τον εντοπισμό των κρουσμάτων και των επαφών τους σχεδόν αδύνατο».

Για τον λόγο αυτό, απηύθυνε έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμφωνήσουν σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής πρόσβαση των ιατρικών ομάδων.

Ένας ιός χωρίς εμβόλιο και η μάχη με τον χρόνο

Οι κονγκολέζικες υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 1.000 άνθρωποι εμφανίζουν αυτή τη στιγμή συμπτώματα συμβατά με τον Έμπολα.

Η συγκεκριμένη έξαρση αφορά ένα σπάνιο στέλεχος του ιού, γνωστό ως Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo), για το οποίο δεν υπάρχουν εμβόλια ή φάρμακα.

Οι αρχές πασχίζουν να επιβεβαιώσουν εργαστηριακά τα αίτια των 220 θανάτων, καθώς μέχρι στιγμής μόνο 17 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων ότι κατέληξαν από τη νόσο.

Παράλληλα, οι γιατροί δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν 3.600 άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως επαφές της μολυσμένης ομάδας.

Έχουν ήδη διανεμηθεί περίπου 2.000 διαγνωστικά τεστ, ενώ αναμένεται να σταλούν ακόμη 4.000.

Σύντομα ενδέχεται να εισαχθούν και πειραματικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένου ενός αντισώματος που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ.

Ο Έβαλντ Σταλς, διευθυντής της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση και άλλοι φορείς εργάζονται για τη μεταφορά ιατρικών εφοδίων και προσωπικού στο επίκεντρο της κρίσης, όμως η ανασφάλεια και το κακό συγκοινωνιακό δίκτυο στην επαρχία Ιτούρι δυσχεραίνουν το έργο τους.

Τέλος, το πρωί της Τετάρτης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παρουσία του στο πεδίο, αναπτύσσοντας περισσότερους ειδικούς μέσω της Υγειονομικής Ομάδας Κρούσης της ΕΕ (EU Health Task Force).