Ουκρανία: Συνελήφθη παπάς-«κατάσκοπος» στην Οδησσό – Κατηγορείται για συμμετοχή σε ρωσικό χτύπημα με 14 νεκρούς

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU)
Τη σύλληψη ιερέα του Πατριαρχείου Μόσχας στην Οδησσό ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), κατηγορώντας τον ότι συνεργαζόταν με τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπεία και έδινε πληροφορίες για πυραυλικά χτυπήματα με «Iskander».

Σύμφωνα με την SBU, ο κληρικός φέρεται να συμμετείχε στον συντονισμό διπλής πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό τον Μάρτιο του 2024.

Όπως αναφέρουν οι ουκρανικές Αρχές, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι «Iskander-M» έπληξαν τότε κατοικημένη περιοχή και πολιτικές υποδομές της πόλης.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε αφού είχαν φτάσει στο σημείο διασώστες και συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Από την επίθεση είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους διασώστης και γιατρός, ενώ 46 άτομα είχαν τραυματιστεί.

«Φωτογράφιζε στόχους φορώντας ράσο»

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιερέας φέρεται να στρατολογήθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες λόγω φιλορωσικών σχολίων που έκανε σε ομάδες και κανάλια της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Telegram.

Η SBU υποστηρίζει ότι κυκλοφορούσε στην πόλη φορώντας το ράσο του και φωτογράφιζε πιθανούς στόχους για λογαριασμό των ρωσικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια, φέρεται να έστελνε τις πληροφορίες μέσω chatbot που διαχειριζόταν ο γνωστός φιλορώσος blogger Σεργκέι Λεμπέντεφ, με το ψευδώνυμο «Lohmatyi», ο οποίος βρίσκεται στο Ντονέτσκ και κατηγορείται ότι συνεργάζεται με τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπεία.

Κατηγορείται και για διαρροή στοιχείων της ουκρανικής αεράμυνας

Οι ουκρανικές Αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο κληρικός φέρεται να έδινε πληροφορίες για θέσεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Οδησσού, αλλά και στοιχεία για ηλεκτρικό υποσταθμό και τα συστήματα προστασίας του.

Μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με την SBU, κατέγραφε τις ζημιές και ενημέρωνε τη ρωσική πλευρά για τα αποτελέσματα των χτυπημάτων.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι του κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο με φωτογραφίες και στοιχεία που, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας, χρησιμοποιούνταν για επαφές με τη ρωσική στρατιωτική κατασκοπεία.

Ο ιερέας κατηγορείται για εσχάτη προδοσία εν μέσω πολέμου και έχει προφυλακιστεί χωρίς δικαίωμα εγγύησης.

Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης και δήμευση περιουσίας.

 

