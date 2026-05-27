Βίντεο: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αρπάζει φίδια με γυμνά χέρια – Σε κατάσταση πανικού η γυναίκα του

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων και σχολίων στα social media, όταν δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να πιάνει δύο φίδια με γυμνά χέρια στην αυλή του Dr. Mehmet Oz, ενώ η σύζυγός του, Σέριλ Χάινς, παρακολουθούσε πανικόβλητη.

Ο ίδιος ανέβασε το βίντεο στον λογαριασμό του στο X γράφοντας:

«Η Σέριλ ενθαρρύνει την απομάκρυνση δύο Black Racers από την αυλή του Dr. Oz».

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz’s patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

«Είναι επικίνδυνα!» φώναζε η σύζυγός του

Στο βίντεο, ο Κένεντι, φορώντας παντελόνι κοστουμιού και γραβάτα, κυνηγά δύο μαύρα φίδια πριν τα αρπάξει με γυμνά χέρια.

Στη συνέχεια τα δείχνει περήφανα στη Χάινς και στον Μεχμέτ Οζ, επικεφαλής των αμερικανικών Centers for Medicare and Medicaid Services.

Κάποια στιγμή ο Dr. Oz ακούγεται να λέει:

«Ζευγαρώνουν!»

Ο Κένεντι αστειεύτηκε λέγοντας ότι τα φίδια ήταν moccasins, γνωστά και ως cottonmouths, δηλαδή δηλητηριώδη φίδια, με τη σύζυγό του να αντιδρά έντονα:

«Αυτά είναι επικίνδυνα!»

Ο ίδιος πρόσθεσε γελώντας ότι τα φίδια τον δάγκωναν, ενώ η Χάινς συνέχιζε να τον παρακαλεί να τα αφήσει.

«Είσαι τρελός! Αγάπη μου, άφησέ τα κάτω. Δεν μπορώ να το βλέπω. Μπόμπι, σε παρακαλώ!», ακούγεται να λέει.

Ο Dr. Oz γελούσε στο βάθος, ενώ ο Κένεντι έδειχνε εντελώς ατάραχος, παρότι τα φίδια προσπαθούσαν να τον δαγκώσουν. Τα Black Racer φίδια δεν είναι δηλητηριώδη.

Το βίντεο έγινε viral

Δεν έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο, ωστόσο ο Dr. Oz διαθέτει έπαυλη αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια στα social media, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν την κίνηση του Κένεντι παράτολμη και άλλους να επαινούν την ψυχραιμία του.

«Η γενναιότητα είναι το παν. Δεν νομίζω ότι πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλος σχολίασε: «Αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι τι ποσοστό ανδρών θα το έκανε πραγματικά με γυμνά χέρια».

Κάποιος τρίτος σχολίασε ειρωνικά: «Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό λέγεται “ενθάρρυνση”», αναφερόμενος στις πανικόβλητες αντιδράσεις της Χάινς.

Η ιδιαίτερη σχέση του RFK Jr. με τα ζώα

Ο Κένεντι έχει μακρά ιστορία εκκεντρικής συμπεριφοράς γύρω από ζώα.

Η σύζυγός του είχε δηλώσει στους New York Times το 2024 ότι συχνά την κυνηγούσε το κατοικίδιο emu του Κένεντι, ενώ είχε αστειευτεί λέγοντας πως ξυπνά αναρωτώμενη:

«Είναι άραγε σήμερα η μέρα που θα σκοτώσω ένα emu στην αυλή μου;»

Η κόρη του, Κικ Κένεντι, είχε επίσης αποκαλύψει ότι ο πατέρας της είχε φέρει σπίτι το κεφάλι νεκρής φάλαινας μετά από διακοπές στο Κέιπ Κοντ.

Ο RFK Jr. έχει κατά καιρούς μεγαλώσει κοράκια, παγώνια, κουκουβάγιες και περιστέρια, ενώ σε παλαιότερη βιογραφία αναφερόταν ότι ως παιδί είχε επιβιβαστεί σε πτήση κουβαλώντας σακούλα γεμάτη φίδια.

Το όνομά του είχε επίσης προκαλέσει αίσθηση όταν είχε δηλώσει δημόσια ότι επί χρόνια μάζευε νεκρά ζώα από δρόμους.

«Μαζεύω roadkill όλη μου τη ζωή. Έχω γεμάτο καταψύκτη», είχε πει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024.