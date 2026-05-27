Σταύρος Μιχαηλίδης: «Η Χίος γκριζάρει» – Η ατάκα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση του Θανάση Κοντογέωργη

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Σταύρος Μιχαηλίδης
Ο όρος «γκριζάρει» που χρησιμοποίησε στη Βουλή κατά την επίκαιρη ερώτησή του προς τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογέωργη, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, προκάλεσε συζητήσεις.

Ο κ. Μιχαηλίδης περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στο νησί και αναφερόμενος σε μια σειρά από έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, κάποια στιγμή είπε:

«Ρητορική ερώτηση, πού βρίσκεται η Χίος; Τι νησί είναι για τη γεωπολιτική, για την ιστορία, για όλα αυτά τα πράγματα; Γκριζάρει. Γιατί δεν έχει φροντίδα. Αποδυναμώνεται ο τόπος, δεν λύνεται κανένα από τα προβλήματά του. Για αυτό καλέσαμε το Μέγαρο Μαξίμου. Σας παρακαλούμε επιληφθείτε».

Ο κ. Κοντογεώργης παίρνοντας τον λόγο απάντησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως είπε, όταν ανέλαβε το 2019 «τα έργα στη Χίο ήταν μια λευκή κόλλα χαρτί».

Συγκεκριμένα τόνισε ότι στο νοσοκομείο της Χίου ολοκληρώθηκαν τα ΤΕΠ και ότι στην παθολογική κλινική προχωρά η νέα μελέτη.

