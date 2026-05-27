Ρωσία προς Αρμενία: Απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο αν συνεχίσει την προσέγγιση με την ΕΕ

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναστείλει μονομερώς ή ακόμη και να ακυρώσει τη συμφωνία αδασμολόγητης προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών προς την Αρμενία, εάν το Ερεβάν συνεχίσει την πορεία προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη δήλωση έκανε ο ρώσος υπουργός Ενέργειας, Σεργκέι Τσιβίλεφ, αναφερόμενος στη συμφωνία του 2013 για την προμήθεια φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών και ακατέργαστων διαμαντιών προς την Αρμενία, αναφέρει η Ukrainska Pravda.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant, σε επιστολή του προς το υπουργείο Εδαφικής Διοίκησης και Υποδομών της Αρμενίας, ο Ρώσος υπουργός ανέφερε ότι η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει μονομερώς τη συμφωνία.

Η Μόσχα βλέπει απειλή από την προσέγγιση με την ΕΕ

Η ρωσική πλευρά εκτιμά ότι η περαιτέρω προσέγγιση της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε κίνδυνο τη βάση της διμερούς εμπορικής, οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Με βάση τη συμφωνία του 2013, η Ρωσία κατάργησε επ’ αόριστον τους εξαγωγικούς δασμούς για προμήθειες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και διαμαντιών προς την Αρμενία.

Η συμφωνία αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα για την ένταξη της χώρας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU), στην οποία συμμετέχουν επίσης η Ρωσία, η Λευκορωσία, το Κιργιστάν και το Καζακστάν.

Η Μόσχα προμηθεύει την Αρμενία με φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή για τις εσωτερικές της ανάγκες, ενώ απαγορεύεται η επανεξαγωγή τους προς τρίτες χώρες.

Η Αρμενία εξαρτάται σχεδόν πλήρως από το ρωσικό αέριο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αρμενία καλύπτει σχεδόν πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες μέσω του ρωσικού φυσικού αερίου.

Το 2025 η Gazprom προμήθευσε τη χώρα με περίπου 2,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ ακόμη περίπου 476 εκατομμύρια κυβικά μέτρα προήλθαν από το Ιράν.

Με συμπληρωματική συμφωνία που υπεγράφη στα τέλη του 2019, η τιμή του ρωσικού αερίου προς την Αρμενία ορίστηκε στα 165 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα και το 2022 οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρηθεί περίπου σε αυτό το επίπεδο για ακόμη δέκα χρόνια.

Σήμερα η τιμή ανέρχεται στα 177 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Για σύγκριση, η spot τιμή φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF στις 26 Μαΐου βρισκόταν περίπου στα 584 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

Η Αρμενία αναζητά εναλλακτικούς προμηθευτές

Παράλληλα, το Ερεβάν εισάγει κάθε χρόνο αδασμολόγητα από τη Ρωσία 0,9 έως 1 εκατομμύριο τόνους πετρελαιοειδών.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει αρχίσει να διαφοροποιεί σημαντικά τις εισαγωγές της.

Το 2025 η Αρμενία εισήγαγε περίπου 120.700 τόνους βενζίνης ΑΙ-92, εκ των οποίων μόνο οι 50.600 τόνοι προήλθαν από τη Ρωσία, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες εισήχθησαν κυρίως από τη Ρουμανία και την Αίγυπτο.

Αντίστοιχα, στις εισαγωγές βενζίνης ΑΙ-95 η Ρωσία κάλυψε μόλις 6.000 τόνους από τους συνολικά 74.700, με βασικούς προμηθευτές τη Ρουμανία, την Αίγυπτο και τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις, αν η Αρμενία απομακρυνθεί από το σημερινό καθεστώς συνεργασίας, θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει γρήγορα τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, κάτι που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών καυσίμων και φυσικού αερίου.