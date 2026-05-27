Κρήτη: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ – Παραμένει υπό στενή παρακολούθηση

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΠΑΓΝΗ- Ηράκλειο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της 3χρονης, που νοσηλεύεται την τελευταία εβδομάδα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, μετά την κακοποίηση, που φέρεται να έχει υποστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, εμφανίστηκαν τα πρώτα θετικά σημάδια για την υγεία του παιδιού, με την διαδικασία αφύπνισης, που ξεκίνησε από χθες, Τρίτη 26 Μαΐου, να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε πλέον, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής το παιδί δεν έχει ξυπνήσει πλήρως, κάτι όμως που δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό, καθώς, βάσει του ιατρικού πρωτοκόλλου, χαρακτηρίζεται ως απολύτως αναμενόμενο.

Η 3χρονη βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα mpox στην Ελλάδα για το 2026

Ειδικοί ανακάλυψαν νέο τύπο χοληστερίνης πιο επικίνδυνο από την LDL – Πώς να την μειώσετε

Σπίτι μου ΙΙ: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα – Τι ισχύει μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές: Η ερώτηση που απαγορεύεται να θέτουν οι εργοδότες στους υποψήφιους εργαζόμενο...

Το «μόριο-πεταλούδα» εντοπίστηκε επιτέλους, ολοκληρώνοντας ένα κυνηγητό 20 ετών στον κβαντικό ζωολογικό κήπο

Το FBI προειδοποιεί τους χρήστες της Microsoft – Νέα επίθεση αποκτά πρόσβαση σε λογαριασμούς
περισσότερα
11:57 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: «Τον κυνηγούσαν με σίδερα και ζώνη να τον χτυπήσουν» λέει η μητέρα του 15χρονου που συνελήφθη για την συμπλοκή ανηλίκων

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 15χρονος, που συνελήφθη για την συμπλοκή μεταξύ ανηλ...
11:39 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Δίκη για τα Τέμπη: Απειρία και διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας, επικαλέστηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη για την απόρριψη της παράστασης του δημοσίου

Τις διαχρονικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου και την απειρία τ...
11:18 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας ο Τραϊανός Δέλλας – Σε λευκό φέρετρο η σορός της

Το «τελευταίο αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα λένε συγγενείς και φίλοι. Το λευκό φέρετρο έχει φτάσ...
11:13 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Ευλογιά των πιθήκων: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το πρώτο κρούσμα του 2026 στην Ελλάδα

Στα Ιωάννινα καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στη χώρα μας, γεγ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν