Εξελίξεις στο θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη – «Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό»

Σε κρίσιμο στάδιο έχει εισέλθει η έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου για την εξιχνίαση της υπόθεσης του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη. Το πόρισμα των ιατροδικαστών, που κάνει λόγο για ανθρωποκτονία, δικαιώνει τον αγώνα της οικογένειας του 49χρονου, ο οποίος έσβησε λόγω των χτυπημάτων που έφερε στο κεφάλι, στη ΜΕΘ του Βενιζελείου.

«Είμαι 1000% σίγουρος. Χάσαμε τον άνθρωπο αλλά τουλάχιστον να προχωρήσει σωστά η δουλειά και να αποκαλυφθεί αυτό το έγκλημα» λέει ο γαμπρός του άτυχου 49χρονου.

Ο Μανόλης Προβιδάκης, γαμπρός και αδελφικός φίλος του Αλέξανδρου, μιλώντας στο neakriti.gr και στην ΚΡΗΤΗ TV, καταθέτει τη συγκλονιστική μαρτυρία του για τα στοιχεία που θορύβησαν την οικογένειά του και τελικά οδηγούν τις αρχές στην αναζήτηση του ανθρώπου που χτύπησε μέχρι θανάτου το θύμα στο κεφάλι με κατσούνα, είτε με λοστό.

«Από εκεί πονηρεύτηκα, ότι για να ζητήσει τον Σπύρο και να μην πει στη γυναίκα του ότι έπεσε με το μηχανάκι, ενώ είναι νοσηλεύτρια και θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Κατάλαβα ότι ήθελε να του εκμυστηρευτεί κάτι σοβαρό και δεν θα το έλεγε ποτέ στη γυναίκα και το παιδί του, γιατί ήταν μπροστά το παιδί του», λέει ο γαμπρός του και περιγράφει ότι το θύμα είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών που έφτασε πριν από λίγες ημέρες στην Ασφάλεια Ηρακλείου και κάνει λόγο για πιθανή εγκληματική ενέργεια, δίνει ώθηση στις έρευνες.

Τα μοιραία 4 λεπτά

Αξιωματικοί της Ασφάλειας προσπαθούν να ρίξουν φως στα μοιραία τέσσερα λεπτά στα οποία, όπως όλα δείχνουν, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δέχτηκε επίθεση ενώ πήγαινε με το μηχανάκι του καφέ στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του.

«Στο 4λεπτο έγινε και με την περιγραφή του εργάτη ότι άκουσε κάποιες συνομιλίες έντονες. Η πορεία του Αλέκου διακόπηκε για συμπλοκή, είναι σίγουρος γι’ αυτό», προσθέτει ο γαμπρός του.

Οι γιατροί του Βενιζελείου όπου έφτασε σε κωματώδη κατάσταση είχαν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή πολλαπλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έδειχναν ότι δεν οφείλονται σε πτώση από το μηχανάκι, το οποίο δεν έφερε κανένα ίχνος σύγκρουσης, ούτε ότι σύρθηκε στο έδαφος, σε βαθμό που να προκαλούσε τόσο βαριά τραύματα.

Σε αυτό το βίντεο ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φαίνεται να επιστρέφει στο σπίτι του. Η σύζυγος και η κόρη του είδαν ένα εμφανές τραύμα στο πρόσωπό του, όμως ο ίδιος έπεσε σε κώμα πριν προλάβει να εξηγήσει σε κανένα τι μεσολάβησε στα 12 λεπτά κατά τα οποία έλειψε.

Ωστόσο τόσο τα βίντεο που έχει συλλέξει η Ασφάλεια όσο και οι καταθέσεις αποτυπώνουν κάθε κίνηση στην περιοχή και φαίνεται να οδηγούν την έρευνα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

