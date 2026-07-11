Θεσσαλονίκη: Την αδημοσίευτη προκήρυξη με την ανάληψη ευθύνης αναζητούν οι Αρχές – Δίωξη για 5 κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε, την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή συνελήφθησαν 3 άτομα, δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία γυναίκα 26 ετών για την υπόθεση.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Δίωξη για 5 κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέας, εις βάρος των τριών συλληφθέντων.

Συγκεκριμένα, οι κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται είναι:

τρομοκρατική οργάνωση

ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα

έκρηξη

εμπρησμός και

παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών).

Η παραπάνω δίωξη είναι in rem, δηλαδή δεν είναι προσωποποιημένη, ενώ την προσωποποίηση θα αναλάβει η ανακρίτρια στην οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Παναγιώτης Νέστορας: «”Ξημέρωσε μία καλύτερη ημέρα” για την οικογένεια μου»

«Σήμερα “ξημέρωσε μία καλύτερη ημέρα” για την οικογένεια μου με την ανακοίνωση ότι βρέθηκαν αυτοί που εκάναν την αποτρόπαια αυτή πράξη, τη δολοφονία της γυναίκας μου. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία μας θα τους δικάσει, όπως πάντα κάνει. Εύχομαι και ελπίζω να μην ξαναγίνει άλλος θάνατος αθώος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελληνική Αστυνομία. Μια δύσκολη στιγμή, πραγματικά, που εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να μην ξανασυμβεί, όταν σε πέντε χρόνια χάνεις γυναίκα και κόρη» ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας μετά τις συλλήψεις.

Αναζητούν την προκήρυξη που δεν δημοσιεύθηκε ποτέ

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αρχές έχουν στην κατοχή τους το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των συλληφθέντων -του 29χρονου – καθώς και υπολογιστές. Μάλιστα ο 29χρονος όταν κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί εισβάλουν στο σπίτι του για τον συλλάβουν, προσπάθησε να ξεφορτωθεί τη συσκευή πετώντας την από το παράθυρο.

Ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να το βρουν άθικτο και το έχουν ήδη στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ με την ελπίδα ότι μέσα σε αυτή τη συσκευή θα εντοπιστούν δεδομένα που θα τους οδηγήσουν στις «δεύτερη υπηρεσιακή ομάδα».

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στις συσκευές των συλληφθέντων ίσως υπάρχει η προκήρυξη με την ανάληψη ευθύνης για την εμπρηστική επίθεση που είχε ετοιμάσει η ομάδα, αλλά δεν τη δημοσίευσαν ποτέ μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα για να γλιτώσουν τις συνέπειες.