Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις 3 συλλήψεις σχετικά με την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Στις συλλήψεις των 3 ατόμων από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού – εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενοίκων της πολυκατοικίας αναφέρεται ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής τρία άτομα, έπειτα από την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στις πόρτες των εισόδων των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε τρία οχήματα και δύο μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.

Οι τέσσερις τραυματίες έφεραν εγκαύματα και παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τριών κατηγορούμενων. Πρόκειται για τους δύο φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, 3 άτομα, για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον τραυματισμό -4- ακόμη ενοίκων, μεταξύ των οποίων και πολιτεύτρια κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.

Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.

Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται.