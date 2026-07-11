UFO: Στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο νέα απόρρητα αρχεία για αθόρυβα αντικείμενα σε σχήμα ρόμβου και μέδουσας – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια νέα εκτενής σειρά αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και οπτικοακουστικού υλικού για τα «Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP) δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τα αρχεία αυτά αποκαλύπτουν αναφορές του αμερικανικού στρατού και κυβερνητικών υπηρεσιών για «σιωπηλά» ιπτάμενα αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο ευαίσθητων πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και σκάφη σε σχήμα οκτάκτινο ή αστεροειδές.

Η τέταρτη αυτή δέσμη αρχείων, η οποία αναρτήθηκε την Παρασκευή στον ιστότοπο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, έρχεται να προστεθεί στο διαρκώς αυξανόμενο δημόσιο αρχείο της κυβέρνησης Τραμπ για τα UFO.

Από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής ιστοσελίδας στις 8 Μαΐου, το ενδιαφέρον του κοινού είναι πρωτοφανές, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 1,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις παγκοσμίως.

Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη αναρτήσεις αρχείων, η δεύτερη δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα και η τρίτη στις 12 Ιουνίου.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Πολέμου (Άμυνας), Πιτ Χέγκσεθ, υπογράμμισε: «Το υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να φέρει μια άνευ προηγουμένου διαφάνεια σχετικά με όσα γνωρίζει η κυβέρνησή μας για τα Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP)».

«Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούσαν επί μακρόν μια δικαιολογημένη παραφιλολογία και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα ίδια του τα μάτια. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει την ειλικρινή δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για μια πρωτοφανή διαφάνεια».

Το θρίλερ στην πυρηνική βάση Pantex

Ένα από τα πιο λεπτομερή αρχεία αφορά σε ένα περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2015 στο εργοστάσιο πυρηνικών όπλων Pantex στο Τέξας, την κύρια εγκατάσταση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης πυρηνικών κεφαλών της χώρας.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Ενέργειας, τα συστήματα ραντάρ εδάφους εντόπισαν ένα άγνωστο αντικείμενο να κινείται κοντά στην άκρως ασφαλιζόμενη ζώνη, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες το ιχνηλάτησαν για αρκετά μίλια.

Οι αξιωματικοί περιέγραψαν το αντικείμενο ως εντελώς αθόρυβο, σε σχήμα ρόμβου, το οποίο πετούσε σε ύψος μόλις 30 έως 60 μέτρων από το έδαφος, χωρίς να διαθέτει κανένα εμφανές μέσο πρόωσης, προτού εξαφανιστεί πέρα από την περίμετρο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναλύθηκε από τα Εθνικά Εργαστήρια Sandia και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία παραδόθηκαν στο FBI.

Οκτάκτινα αστέρια, «μέδουσες» και ιπτάμενοι δίσκοι

Η νέα δέσμη εγγράφων περιλαμβάνει βίντεο που καταγράφηκαν από στρατιωτικούς αισθητήρες υπέρυθρων.

Το οκτάκτινο αντικείμενο (2025): Ένα βίντεο 18 δευτερολέπτων από την Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ δείχνει ένα αντικείμενο που μοιάζει με εξάκτινο ή οκτάκτινο αστέρι να κινείται και να αιωρείται πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα. Το υπουργείο προχώρησε σε ορισμένες λογοκρισίες στο βίντεο για την προστασία των αυτοπτών μαρτύρων και των στρατιωτικών τοποθεσιών.

Το UFO «μέδουσα» (2020): Ένα αρχείο 32 δευτερολέπτων από τη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ καταγράφει ένα σκουρόχρωμο αντικείμενο σε σχήμα μέδουσας να παρασύρεται από τον άνεμο πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Μάρτυρες το περιέγραψαν με καφέ-βυσσινί χρώμα και ύψος 3 έως 4 μέτρα, σημειώνοντας ότι έμοιαζε με «ένα μεγάλο, κάπως παραμορφωμένο μπαλόνι».

Το κυκλικό σκάφος του 1996: Βίντεο διάρκειας σχεδόν 3 λεπτών από την Ειδική Ομάδα UAP του Πολεμικού Ναυτικού δείχνει ένα κυκλικό αντικείμενο με δύο πτερύγια στις πλευρές του να κινείται με ζιγκ-ζαγκ πάνω από ορεινό έδαφος στις δυτικές ΗΠΑ, ενώ ένα στρατιωτικό τζετ το ακολουθούσε.



Επιπλέον, περιλαμβάνονται βίντεο από το 2024, όπου ένα επιμήκες αντικείμενο φαίνεται να διασπάται σε μια γραμμή πολλαπλών φωτεινών σημείων, καθώς και ένα σύντομο βίντεο 10 δευτερολέπτων από το 2023, που δείχνει δύο αντικείμενα να κινούνται με τεράστια ταχύτητα προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Το υπουργείο Πολέμου διευκρίνισε ότι το υλικό δημοσιοποιείται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επίσημο πόρισμα για την ταυτότητα των αντικειμένων.

Πράσινες πύρινες σφαίρες και το Project Sign

Στα ιστορικά αρχεία ξεχωρίζει το πρακτικό μιας μυστικής συνάντησης του 1949 στο Λος Άλαμος, όπου κορυφαίοι επιστήμονες εξέτασαν ένα κύμα από μυστηριώδεις «πράσινες πύρινες σφαίρες» πάνω από το Νέο Μεξικό.

Οι σφαίρες κινούνταν οριζόντια με σταθερή ταχύτητα, εξέπεμπαν μια έντονη σμαραγδένια λάμψη και ήταν εντελώς αθόρυβες.

Ο διάσημος αστρονόμος Λίνκολν ΛαΠαζ υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για συμβατικούς μετεωρίτες. Μάλιστα, όταν ο ίδιος εικάστηκε ότι ίσως επρόκειτο για αμυντικές δοκιμές των ΗΠΑ γύρω από τις βάσεις ατομικών βομβών, η Αεροπορία δήλωσε πλήρη άγνοια.

Παράλληλα, ήρθαν στο φως έγγραφα από την έκθεση «Project Sign» του 1948, μια από τις πρώτες απόρρητες έρευνες της Αεροπορίας για τους «ιπτάμενους δίσκους».

Εξετάζοντας περίπου 100 αναφορές, οι ερευνητές εντόπισαν εντυπωσιακές ομοιότητες: οβάλ ή δισκοειδή αντικείμενα που αιωρούνταν ακίνητα, ανέβαιναν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έσπαγαν το φράγμα του ήχου χωρίς να αφήνουν ίχνη καυσαερίων.

Το μέγεθός τους ποίκιλλε από το μέγεθος ενός νομίσματος έως το μέγεθος έξι βομβαρδιστικών B-29 μαζί.

Η έκθεση COMETA

Στην ίδια δημοσιοποίηση περιλαμβάνεται και η επιδραστική Έκθεση COMETA, μια μελέτη από απόστρατους Γάλλους στρατηγούς και εμπειρογνώμονες άμυνας.

Η συγκεκριμένη έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «εξωγήινη υπόθεση» είναι η πιο εύλογη εξήγηση για μερικές από τις πιο αινιγματικές συναντήσεις στον κόσμο.

Οι συγγραφείς προειδοποιούσαν ότι το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κάλεσαν τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο η ανθρωπότητα να μην είναι μόνη στο σύμπαν.

Με πληροφορίες από: Daily Mail