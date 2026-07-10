Marfin: Από φωτογραφίες των διακοπών τους «προδόθηκαν» οι συλληφθέντες – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή

Δύο 42χρονοι άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής (10/7) από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, για την υπόθεση εμπρησμού στη Marfin το 2010 και τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, καθώς μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Πλέον είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για μία 46χρονη που ζει στη Βρετανία, με αίτημα έκδοσης προς τις βρετανικές αρχές.

Οι δύο άνδρες βαρύνονται με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει μετά την έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι 26χρονοι -τότε- κατηγορούμενοι συνδέονται με τη φονική επίθεση, ενώ στη δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Γιατί όμως πήρε τόσο καιρό στις αρχές να εντοπίσουν τους φερόμενους ως δράστες και κυρίως πώς προέκυψαν τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατά την Πολιτεία εμπλοκή τους;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, οι αρχές «εκμεταλλεύτηκαν» την πρόοδο της τεχνολογίας, ενώ ακολούθησαν και ένα διαφορετικό μονοπάτι στην έρευνά τους.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατάφεραν να βελτιώσουν την ευκρίνεια βίντεο και φωτογραφιών από την ημέρα της τραγωδίας. Όχι μόνο τα βίντεο που είχαν προβληθεί κατά καιρούς στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και πολλά άλλα βίντεο από διάφορες πηγές και από ιδιώτες.

Το δεύτερο που έκαναν οι Αρχές ήταν όταν πια είχαν καθαρή εικόνα για εκείνη την ημέρα, να μην ψάχνουν τους δράστες απευθείας, αλλά πρόσωπα που ήταν μπροστά και ενδεχομένως θα τους παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για τους δράστες. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ανθρώπους, τους προσέγγισαν, αλλά όλοι τους ήταν φοβισμένοι.

Τα ανώνυμα mail

Ο ANT1 ανέφερε στο ρεπορτάζ του πώς εντελώς αναπάντεχα εμφανίστηκαν στο mail της αστυνομίας ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία περιείχαν «πληροφορίες, φωτογραφίες, με αποσπάσματα από βίντεο. Τα παίρνουν αυτά οι αστυνομικοί και αρχίζουν και τα αντιπαραβάλλουν με άλλες εικόνες με ενέργειες που έχουν (με άτομα) του αντιεξουσιαστικού χώρου. Και βλέπουν πρόσωπα τα οποία ταυτίζονται. Έτσι έφτασαν στους συγκεκριμένους».

Οι φωτογραφίες των διακοπών

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, 16 χρόνια μετά την επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Όπως ανέφερε το Mega, αρχικά υπήρξε ανάλυση νέου οπτικού υλικού. Σε αυτό φαίνεται μια ομάδα 5-6 ατόμων κάθετα στη Σταδίου. Μετά κινούνται προς την Marfin και φαίνεται να είναι αυτοί που πέταξαν τις βόμβες μολότοφ στην τράπεζα. Ανάμεσά τους είναι και ένα άτομο μεγάλου αναστήματος – που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες- και η 46χρονη, αλλά δεν ήταν εύκολο να εντοπισθούν γιατί φορούσαν καπέλα, κουκούλες και άλλα.

Επίσης, το υλικό από κάμερες που υπήρξε για την επίθεση, λίγη ώρα αργότερα, στο κτίριο της νομαρχίας Αθηνών στη Βασιλίσσης Σοφίας. Οι δράστες του εμπρησμού της Marfin προχώρησαν και σε άλλες επιθέσεις και φτάνοντας στην πλατεία Συντάγματος επιτέθηκαν στα γραφεία της νομαρχίας.

Εκεί, στο συγκεκριμένο περιστατικό, δεν τους συνοδεύουν άλλοι διαδηλωτές, είναι μόνοι τους και έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο.

Η έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2020

Το 2019, η Ασφάλεια είχε στη διάθεσή της φωτογραφία με τους υπόπτους από το σημείο, η οποία όμως ήταν θολή.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 έπειτα απο έρευνα της ΕΛΑΣ στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε πρώην συνεργάτη του Βασίλη Παλαιοκώστα και αντιεξουσιαστή.

Στην επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στο Κουκάκι, όπου και συνελήφθη ο γνωστός αντιεξουσιαστής, είχαν κατασχεθεί και τα ψηφιακά του αρχεία. Το συγκεκριμένο στοιχείο φαίνεται πως ήταν κομβικής σημασίας, καθώς η σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια στη Marfin με το φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί στο σπίτι στο Κουκάκι, απέδωσε καρπούς.

Στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονταν φωτογραφίες από παλαιότερες καλοκαιρινές διακοπές (2010) κάποιων από τους υπόπτους σε νησί. Η σύγκριση με εικόνες από τα επεισόδια τη μέρα του εμπρησμού στη Marfin, φαίνεται να αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά, όπως ρούχα και σακίδια, σύμφωνα πάντα με όσα διαρρέουν από τις διωκτικές αρχές, ενώ έγινε και ανάλυση σωματότυπων και διάφορων άλλων δεδομένων.

Παραδόθηκε αναλυτική έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι συλληφθέντες και κατέληξαν οι αρχές πως τα πρόσωπα που απεικονίζονταν σε διακοπές με τα ίδια ρούχα με αυτά που φορούσαν οι εμπρηστές της Marfin, ήταν τα ίδια άτομα.

Επιπλέον, από παλαιότερες μαρτυρίες, η αστυνομία κατάλαβε ότι περιγράφονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ υπάρχει και η αναφορά του προϊσταμένου των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, που λέει ότι «ταυτοποιούμε αυτά τα πρόσωπα».

Εν συνεχεία ζητήθηκε από τον εισαγγελέα η ανάσυρση του φακέλου, δόθηκαν τα νέα στοιχεία στον ανακριτή ο οποίος αφού τα μελέτησε εξέδωσε δύο εντάλματα σύλληψης που εκτελέστηκαν σήμερα Παρασκευή το πρωί στην Αθήνα.

Οι δύο άντρες εμφανίζονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ εκδόθηκε και διεθνές ένταλμα για μία 46χρονη σήμερα γυναίκα και συνεργό τους που ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας δική της οικογένεια.

Η γυναίκα μάλλον είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση. Έφυγε πριν οκτώ χρόνια και πήγε στη Βρετανία, γνωρίζουν οι αρχές την ταυτότητά της, όπως και τον φερόμενο ρόλο της στην επίθεση.

Υπήρχε σκέψη στους αστυνομικούς να υπάρξει μία επαφή με τα τρία αυτά άτομα, να δουν εάν θέλουν να ομολογήσουν κάτι, αλλά τελικά επιλέχτηκε να μην γίνει αυτό και απλώς να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης.

Οι συγγενείς των νεκρών της Marfin, μετά το άκουσμα των τελευταίων ειδήσεων και τις συλλήψεις των δύο ατόμων, νιώθουν καταρχήν μία ικανοποίηση, συγχρόνως όμως έχουν μία επιφυλακτικότητα, καθώς, όπως έλεγαν, δεν θέλουν να είναι στο ίδιο έργο θεατές, αφού υπήρξαν συλλήψεις και στο παρελθόν αλλά όλοι αθωώθηκαν.

Οι πέντε επιχειρήσεις της αστυνομίας

Υπήρξε, σύμφωνα με το Mega, ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε πέντε σπίτια σε Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κυψέλη και σε άλλες περιοχές των Αθηνών. Ο 42χρονος συλληφθείς ζούσε τους τελευταίους έξι μήνες με τη σύντροφό του στα Άνω Λιόσια. Έτσι στελέχη της ΟΠΚΕ νωρίς το πρωί έκαναν την επιχείρηση και τον συνέλαβαν.

Λίγο μετά τις 9 έγινε άλλη επιχείρηση στην Κυψέλη κοντά στην πλατεία Αμερικής και εκεί συνελήφθη ο δεύτερος 42χρονος.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, κατά τη διάρκεια του μεγάλου συλλαλητηρίου κατά του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Χρυσοχοΐδης: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, πάντα νικάει στο τέλος»

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη, αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

«Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων και δεν εννοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια της νεοσύστατης αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, στις Μοίρες.

«Δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε, η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα, αλλά η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικάει. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.