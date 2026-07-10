Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις έως τις 24 Ιουλίου

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

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Oικονομία

φορολογικές δηλώσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59 δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.
  • Η απόφαση ελήφθη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, «για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων», έπειτα από αιτήματα φορέων.
  • Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παράταση μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59 δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

«Μετάθεση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την ΠΟΦΕΕ και άλλους φορείς, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 μετατίθεται για την Παρασκευή 24, Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων».

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