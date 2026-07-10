Ραφήνα: Αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη πλοίου – Δείτε φωτογραφία

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο άνοιγμα του καταπέλτη του πλοίου «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ». Το πλήρωμα απομάκρυνε το όχημα και η διαδικασία αποβίβασης συνεχίστηκε.

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Λιμάνι, πειραιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη του πλοίου «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», κατά τη διάρκεια της αποβίβασης οχημάτων στο λιμάνι της Ραφήνας.
  • Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, διακόπτοντας προσωρινά την έξοδο των υπόλοιπων αυτοκινήτων από το πλοίο.
  • Με τη συνδρομή του πληρώματος, το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε και η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στον καταπέλτη του πλοίου «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», κατά τη διάρκεια της αποβίβασης οχημάτων στο λιμάνι της Ραφήνας.

Σύμφωνα με το rpn.gr, το όχημα βρέθηκε σφηνωμένο στο άνοιγμα του καταπέλτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η έξοδος των υπόλοιπων αυτοκινήτων από το πλοίο.

Η παρέμβαση του πληρώματος

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, ενώ μέλη του πληρώματος και παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να απομακρύνουν το όχημα, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η αποβίβαση.

Με τη συνδρομή του προσωπικού του πλοίου, το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε και η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχουν διευκρινιστεί. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό του οδηγού, μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα.

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