Λέσβος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στα Πάμφιλα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφιλα της Λέσβου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:15, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μυτιλήνης.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.