Λέσβος: Φωτιά σε αγροτική έκταση στα Πάμφιλα – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση στα Πάμφιλα της Λέσβου. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου σε αγροτική έκταση στα Πάμφιλα της Λέσβου, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική.
  • Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφιλα της Λέσβου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:15, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος συνδράμουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μυτιλήνης.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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