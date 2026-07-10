Εκατοντάδες νεκρά ψάρια σε παραλία στην Εύβοια – Τι συνέβη

Άναυδοι έμειναν οι κολυμβητές που έφτασαν στην Μουρτερή, στην Εύβοια, σήμερα Παρασκευή, καθώς αντίκρυσαν εκατοντάδες νεκρά ψάρια. Τόσο η παραλία κατά μήκος, όσο και το κύμα ήταν γεμάτα από νεκρά ψάρια.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα, ωστόσο η ποσότητα ήταν μεγάλη και στάθηκε αδύνατο να καθαριστεί η περιοχή.

«Σήμερα στην παραλία Μουρτερή στα Κόσκινα Ευβοίας είχαμε αυτό το δυσάρεστο θέαμα. Γέμισε με νεκρά ψάρια η παραλία μας. Σαν λουόμενοι μαζέψαμε όσα μπορούσαμε αλλά βέβαια η ποσότητα ήταν τεράστια», είπε μία γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο.

Ένα δελφίνι «φταίει» για τα νεκρά ψάρια στην Εύβοια

Αν και μπροστά σε αυτό το ανατριχιαστικό θέαμα οι πρώτες σκέψεις συνήθως παραπέμπουν σε κάποια μόλυνση που ίσως σκότωσε τα ψάρια, η αλήθεια είναι μάλλον εντελώς διαφορετική.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, ένα δελφίνι έσκισε τα δίκτυα ενός αλιέα που ήταν γεμάτα με την ψαριά του. Έτσι τα ψάρια σκόρπισαν στη θάλασσα και το ρέμα τα οδήγησε στην παραλία της Μουρτερής, όπου και θα γίνει άμεσα η περισυλλογή τους.