Φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) σε χαμηλή βλάστηση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ «σηκώθηκαν» ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone που επιχειρεί στην περιοχή, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του μετώπου. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Υψώματα Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Υψώματα_Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026