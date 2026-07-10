Φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) σε χαμηλή βλάστηση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ «σηκώθηκαν» ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone που επιχειρεί στην περιοχή, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του μετώπου. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Υψώματα Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

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