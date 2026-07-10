Μαραθώνας: Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση στην περιοχή Βρανά – Πώς προκάλεσε 4 εστίες φωτιάς

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη μίας 21χρονης για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς προκάλεσε τέσσερις εστίες φωτιάς στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα. Το περιστατικό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου 174 συλλήψεων για υποθέσεις πυρκαγιών από την 1η Ιανουαρίου έως τις 9 Ιουλίου 2026, με την Πυροσβεστική να τονίζει την αυξημένη ετοιμότητα και την ανάγκη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 21χρονη συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση στον Μαραθώνα, αφού προκάλεσε τέσσερις εστίες φωτιάς με γυμνή φλόγα στην περιοχή Βρανά.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, εκ των οποίων οι 14 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει την ανάγκη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας.

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Στη σύλληψη μίας 21χρονης για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, στις 11:33, στην περιοχή Βρανά Μαραθώνα, στην Αττική.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, η 21χρονη προκάλεσε την πυρκαγιά με τη χρήση γυμνής φλόγας, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 350 τ.μ., με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπισή της.

Από την έρευνα των στελεχών της Πυροσβεστικής, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή της στην πρόκληση της πυρκαγιάς και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ως υπαίτια εμπρησμού από πρόθεση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

174 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (91,95%) αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 14 (8,05%) υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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