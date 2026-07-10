Θεσσαλονίκη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Υψώματα Διαβατών

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς κι ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς, είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσής της.