Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ κοντά στην Κάνσας Σίτι – Η πρόταση των 19,2 εκατ. ευρώ και το ιστορικό ρεκόρ

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Ο Αντρέ Λουίζ βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην Κάνσας Σίτι, καθώς η ομάδα του MLS έχει καταθέσει πρόταση ύψους 19,2 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Η Πόρτο είχε αρχικά αποκτήσει προβάδισμα στις διαπραγματεύσεις για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Ωστόσο, η αμερικανική ομάδα κατέθεσε υψηλότερη πρόταση και πλέον βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί με το συγκεκριμένο ποσό, ο Αντρέ Λουίζ θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Κάνσας Σίτι.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Άλαν Πουλίδο

Το υφιστάμενο μεταγραφικό ρεκόρ της ομάδας ανήκει στον Άλαν Πουλίδο, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στον Ολυμπιακό. Η Κάνσας Σίτι απέκτησε τον Μεξικανό επιθετικό από την Τσίβας έναντι 8,6 εκατ. ευρώ, όταν εκείνος ήταν 28 ετών.

Ο Πουλίδο παρέμεινε στην κορυφή της σχετικής λίστας για περίπου έξι χρόνια και έξι μήνες. Η ενδεχόμενη απόκτηση του Αντρέ Λουίζ θα τον υποχωρήσει στη δεύτερη θέση, καθώς το ποσό της νέας συμφωνίας υπερβαίνει κατά περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ το προηγούμενο ρεκόρ.

Ο Μεξικανός επιθετικός κατέγραψε έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 17 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό. Στην Κάνσας Σίτι είχε πιο παραγωγική παρουσία, σημειώνοντας συνολικά 38 τέρματα και μοιράζοντας 15 ασίστ σε 108 αγώνες.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντρέ Λουίζ θα αποφέρει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος στον Ολυμπιακό και θα δημιουργήσει νέο μεταγραφικό ρεκόρ για την Κάνσας Σίτι.