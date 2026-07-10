Αν Γουίντεκομπ: Έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατό της πρώην υπουργού των Συντηρητικών – «Αναζητούμε έναν λευκό άνδρα»

Έρευνα για ανθρωποκτονία ξεκίνησαν οι αρχές για τις «ύποπτες» συνθήκες θανάτου της Αν Γουίντεκομπ, Βρετανίδας πολιτικού και τηλεοπτικής προσωπικότητας.

Η 78χρονη πρώην υπουργός, η οποία συμμετείχε στο «Strictly Come Dancing» και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο «Celebrity Big Brother», εντοπίστηκε νεκρή χθες το πρωί στο σπίτι της στο Ντάρτμουρ του Ντέβον, στη Βρετανία. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε σήμερα.

Τώρα, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτουν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο της πρώην βουλευτού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε μια διεύθυνση στο Χέιτορ του Ντάρτμουρ από την υπηρεσία ασθενοφόρων γύρω στις 11:40 (ώρα Βρετανίας) στις 9 Ιουλίου. Η Γουίντεκομπ εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της και είχε «υποστεί σοβαρά τραύματα», σύμφωνα με την αστυνομία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ εξειδικευμένοι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ιατροδικαστικές και εγκληματολογικές έρευνες.

Ντετέκτιβ από την Ομάδα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής (Force Major Crime Investigation Team) έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Αν Γουίντεκομπ, προσθέτει η ανακοίνωση.

«Πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας»

Η Αστυνομική Υποδιευθύντρια Ιλόνα Ρόσον τόνισε σε δηλώσεις της πως «πρόκειται για ένα εξαιρετικά τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μας βρίσκονται βαθύτατα στην οικογένεια και τους φίλους της Αν Γουίντεκομπ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η έρευνά μας για την ανθρωποκτονία βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, αλλά εξελίσσεται με σημαντικό ρυθμό. Διαθέτουμε όλους τους απαραίτητους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, ο οποίος πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει πληροφορίες γι’ αυτό το περιστατικό, όσο ασήμαντες κι αν φαίνονται, να προσέλθει και να μιλήσει μαζί μας. Επιθυμούμε ιδιαίτερα να ακούσουμε από οποιονδήποτε μπορεί να είδε κάτι ύποπτο στην περιοχή του Χέιτορ Βέιλ, στο Χέιτορ, ή από οποιονδήποτε διαθέτει υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, κάμερες κουδουνιών ή κάμερες αυτοκινήτου που θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνά μας. Έχουμε αυξήσει την παρουσία ενστόλων αστυνομικών στην περιοχή, τόσο για να υποστηρίξουμε την έρευνα όσο και για να καθησυχάσουμε τους κατοίκους. Οποιοσδήποτε έχει ανησυχίες μπορεί να μιλήσει με τους αξιωματικούς μας στο σημείο. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες όταν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Στο μεταξύ, θα ζητούσα από τον κόσμο να μην προβαίνει σε εικασίες για το τι μπορεί να συνέβη, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό όχι μόνο είναι δυνητικά επιζήμιο για την έρευνά μας, αλλά προκαλεί και βαθιά θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της Αν Γουίντεκομπ».

Η Αν Γουίντεκομπ εμφανίστηκε στο streaming του Talk TV την Τετάρτη, την ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρή στο σπίτι της στο Ντάρτμουρ. Μίλησε για το κόμμα «Reform UK» και τον ηγέτη του, Νάιτζελ Φάρατζ. Ως πρώην υπουργός των Συντηρητικών, η Γουίντεκομπ υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές του Brexit, καταλήγοντας τελικά να γίνει ευρωβουλευτής με το Κόμμα του Brexit (Brexit Party) το 2019. Επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο είχε μετονομαστεί σε «Reform UK», το 2023 ως εκπρόσωπός του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Μετά την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο το 2010, η Γουίντεκομπ αντάλλαξε τη Βουλή των Κοινοτήτων με την αίθουσα χορού και πρωταγωνίστησε στο «Strictly Come Dancing» του BBC. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο πρόγραμμα του ITV, «Celebrity Big Brother», όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από την Αυστραλή τραγουδίστρια Κόρτνεϊ Άκτ.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εκπροσώπησής της τόνισε: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε σήμερα τον θάνατο της Αξιότιμης Αν Γουίντεκομπ. Η ζωή και η καριέρα της καθοδηγούνταν από τις ισχυρές χριστιανικές της αξίες και την αφοσίωσή της στο δημόσιο καθήκον. Αγαπούσε την ένταση και τις αντιπαραθέσεις της πολιτικής συζήτησης και, 16 χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο, εξακολουθούσε να συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματος Reform UK. Η Αν ήταν μια πολύτιμη προστάτιδα πολλών σκοπών, ιδιαίτερα των φιλοζωικών οργανώσεών της. Όπως είχε πει κάποτε η ίδια στο ‘The Graham Norton Show’, “έχουμε μόνο μία ευκαιρία σε αυτή την πλευρά της αιώνιας ζωής, μόνο μία. Η ζωή δεν είναι πρόβα τζενεράλε, αρπάζεις τις ευκαιρίες που σου αρέσουν και τις κυνηγάς, αυτή είναι η φιλοσοφία μου”. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της Αν. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η επιθυμία της οικογένειας να μην ενοχληθεί αυτή τη θλιβερή στιγμή».