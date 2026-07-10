Οι Έλληνες πυροσβέστες επιχειρούν καθημερινά στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας

Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης συμμετέχει αδιάλειπτα στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στη Νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Είκοσι ένας Έλληνες πυροσβέστες από Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων επιχειρούν καθημερινά, από τις 7 Ιουλίου, στην κατάσβεση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas. Η αποστολή τους αναδεικνύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη σημασία της αμοιβαίας συνδρομής σε φυσικές καταστροφές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Έλληνες πυροσβέστες Γαλλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης (Hellenic GFFF-V Module) συμμετέχει αδιάλειπτα στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών.
  • Στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίοι επιχειρούν καθημερινά σε διαδοχικά πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
  • Με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και άρτια εκπαίδευση, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Από την πρώτη ημέρα ανάπτυξής της, η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης (Hellenic GFFF-V Module) συμμετέχει αδιάλειπτα στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών (Pre-positioning Programme) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίοι έχουν ήδη επιχειρήσει σε διαδοχικά πύρινα μέτωπα, ενώ από τις 7 Ιουλίου συμμετέχουν καθημερινά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, άρτια εκπαίδευση και πνεύμα συνεργασίας, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της αμοιβαίας συνδρομής στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ