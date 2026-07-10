Οι Έλληνες πυροσβέστες επιχειρούν καθημερινά στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας

Από την πρώτη ημέρα ανάπτυξής της, η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης (Hellenic GFFF-V Module) συμμετέχει αδιάλειπτα στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών (Pre-positioning Programme) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίοι έχουν ήδη επιχειρήσει σε διαδοχικά πύρινα μέτωπα, ενώ από τις 7 Ιουλίου συμμετέχουν καθημερινά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, άρτια εκπαίδευση και πνεύμα συνεργασίας, τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της αμοιβαίας συνδρομής στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.