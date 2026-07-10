Η Τουρκία «πανηγυρίζει» για τα F-35 με αερομαχίες στο Αιγαίο με οπλισμένα F-16

Σκληρές αερομαχίες, παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά μαχητικά και εμπλοκές από ελληνικά μαχητικά σημειώθηκαν στο Αιγαίο, ενώ στην Άγκυρα πνέει ούριος άνεμος ότι θα πάρουν τα F-35.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μόλις δύο μέρες μετά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα μηνύματα περί καλής γειτονίας που ήθελε να εκπέμψει ο Ερντογάν, τουρκικά οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε εισβολή στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ για να πάρει η Τουρκία τα F-35.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr περίπου στη 1.00 το μεσημέρι, δύο τουρκικά οπλισμένα μαχητικά εισέβαλαν βορειοανατολικά της Λέσβου στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά άμεσα με 4 οπλισμένα μαχητικά. Ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες μία εκ των οποίων κατέληξε σε εμπλοκή, με τα ελληνικά μαχητικά να λοκάρουν στα σκοπευτικά τους το ένα από τα τουρκικά F-16.

Παράλληλα, ένα κατασκοπευτικό CN-235 προχώρησε σε 6 παραβιάσεις του ΕΕΧ πετώντας κατά μήκος – ανατολικά των μικρασιατικών παραλίων.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ σε όλες τις περιπτώσεις τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.