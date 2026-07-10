Η Τουρκία «πανηγυρίζει» για τα F-35 με αερομαχίες στο Αιγαίο με οπλισμένα F-16

Σκληρές αερομαχίες, παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά μαχητικά και εμπλοκές από ελληνικά μαχητικά σημειώθηκαν στο Αιγαίο. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα δύο ημέρες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εν μέσω συζητήσεων για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ και την προμήθεια F-35 στην Τουρκία.

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  • Σκληρές αερομαχίες και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σημειώθηκαν στο Αιγαίο, ενώ στην Άγκυρα πνέει ούριος άνεμος ότι θα πάρουν τα F-35. – Δύο μέρες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τουρκικά οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε εισβολή στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά άμεσα με 4 οπλισμένα μαχητικά. – Ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες μία εκ των οποίων κατέληξε σε εμπλοκή, με τα ελληνικά μαχητικά να λοκάρουν στα σκοπευτικά τους ένα τουρκικό F-16. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

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Σκληρές αερομαχίες, παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά μαχητικά και εμπλοκές από ελληνικά μαχητικά σημειώθηκαν στο Αιγαίο, ενώ στην Άγκυρα πνέει ούριος άνεμος ότι θα πάρουν τα F-35.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μόλις δύο μέρες μετά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα μηνύματα περί καλής γειτονίας που ήθελε να εκπέμψει ο Ερντογάν, τουρκικά οπλισμένα F-16 προχώρησαν σε εισβολή στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ για να πάρει η Τουρκία τα F-35.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr περίπου στη 1.00 το μεσημέρι, δύο τουρκικά οπλισμένα μαχητικά εισέβαλαν βορειοανατολικά της Λέσβου στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά άμεσα με 4 οπλισμένα μαχητικά. Ακολούθησαν σκληρές αερομαχίες μία εκ των οποίων κατέληξε σε εμπλοκή, με τα ελληνικά μαχητικά να λοκάρουν στα σκοπευτικά τους το ένα από τα τουρκικά F-16.

Παράλληλα, ένα κατασκοπευτικό CN-235 προχώρησε σε 6 παραβιάσεις του ΕΕΧ πετώντας κατά μήκος – ανατολικά των μικρασιατικών παραλίων.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ σε όλες τις περιπτώσεις τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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