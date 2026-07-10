Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία – Τουλάχιστον 23 οι αγνοούμενοι – BINTEO

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό.

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Διεθνή Νέα

πυρκαγιά , Ισπανία, Αλμερία
πηγή: Loyola Perez de Villegas Muniz/REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται.
  • Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε «τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς» και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη χώρα.

«Έχουμε 12 νεκρούς και 23 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, λέγοντας ότι «ελπίζει ότι αυτοί οι 23 άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί να βρεθούν επιτέλους και ότι δεν είναι νεκροί».

Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, τέσσερις από τους οποίους σοβαρά φέροντας εγκαύματα.

Ο απολογισμός των θυμάτων από την πυρκαγιά, αναμφίβολα μία από τις χειρότερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, παραμένει προσωρινός.

 

 

Σάντσεθ: «Τεράστια θλίψη»

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».

 

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