Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία – Τουλάχιστον 23 οι αγνοούμενοι – BINTEO

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη χώρα.

«Έχουμε 12 νεκρούς και 23 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, λέγοντας ότι «ελπίζει ότι αυτοί οι 23 άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί να βρεθούν επιτέλους και ότι δεν είναι νεκροί».

Οι αρχές αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης, τέσσερις από τους οποίους σοβαρά φέροντας εγκαύματα.

Ο απολογισμός των θυμάτων από την πυρκαγιά, αναμφίβολα μία από τις χειρότερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, παραμένει προσωρινός.

Spain wildfire death toll rises to 12….A wildfire that ripped through a hamlet in southern Spain killed 12 people, authorities said on July 10, as a heatwave stifled swathes of the country. Some of the dead in Bedar in Almeria province were found in vehicles, the regional… pic.twitter.com/Q3oe7DMwMD — PRATEEK BAJPAI (@prateekbajpai07) July 10, 2026

Σάντσεθ: «Τεράστια θλίψη»

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».