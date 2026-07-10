Ισπανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη φονική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 εξακολουθούν να αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στον δήμο Λος Γκαγιάρδος (Los Gallardos), στην επαρχία Αλμερία της Ανδαλουσίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País.

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί σε 12, καθώς οι αρχές εξετάζουν τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των 19 αγνοουμένων.

Spain wildfire death toll rises to 12….A wildfire that ripped through a hamlet in southern Spain killed 12 people, authorities said on July 10, as a heatwave stifled swathes of the country. Some of the dead in Bedar in Almeria province were found in vehicles, the regional… pic.twitter.com/Q3oe7DMwMD — PRATEEK BAJPAI (@prateekbajpai07) July 10, 2026

Οι περισσότεροι νεκροί εκτιμάται ότι είναι ξένοι τουρίστες

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα θύματα επιχείρησαν να διαφύγουν από την περιοχή ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή από εκείνη που είχαν υποδείξει οι αρχές για την εκκένωση και εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι νεκροί είναι πιθανότατα αλλοδαποί τουρίστες, πιθανώς βρετανικής υπηκοότητας, καθώς τα οχήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο είχαν τιμόνι στη δεξιά πλευρά. Η ταυτοποίηση των θυμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πιθανή αιτία η πτώση ηλεκτρικού καλωδίου

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από την πτώση ηλεκτρικού καλωδίου.

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας ζήτησε ήδη να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο.

«Σαν να έπεσε βόμβα»

Ο δήμαρχος του Λος Γκαγιάρδος, Φρανσίσκο Μιγκέλ Ρέγες, περιέγραψε την έκταση της καταστροφής με δραματικούς όρους.

«Είναι σαν να έπεσε βόμβα. Η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο και ο άνεμος δεν είναι με το μέρος μας. Υπάρχουν τεράστιες υλικές ζημιές, όμως αυτές μπορούν να αποκατασταθούν. Οι ανθρώπινες ζωές όχι», δήλωσε.

Στην περιοχή λειτουργεί κάμπινγκ με περίπου 400 επισκέπτες, ενώ τρεις οικισμοί επηρεάστηκαν από τη φωτιά. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και φιλοξενήθηκαν στον γειτονικό δήμο Γκαρούτσα.

Spain’s worst fire in 20 years: 11 dead Amid Europe’s heatwave, a fire is raging in the Almeria region of Spain. Several bodies have been found in burning vehicles. pic.twitter.com/PuEZjYjTQf — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) July 10, 2026

Ακραίος κίνδυνος νέων πυρκαγιών

Παρότι το δεύτερο κύμα καύσωνα στην Ισπανία έχει υποχωρήσει, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποιεί ότι μεγάλα τμήματα της χώρας εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ισχύει για μεγάλο μέρος της μεσογειακής ακτής, τις Βαλεαρίδες Νήσους και περιοχές της Εξτρεμαδούρα.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της για την τραγωδία στην Αλμερία και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε επαφή με τις ισπανικές αρχές, εκφράζοντας τη στήριξή της στους πυροσβέστες και στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.