Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη έπειτα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο στον Περιφερειακό

Σήμερα σημειώθηκε τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό. Η ανήλικη, που επέβαινε σε μοτοσικλέτα με τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς".

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο στον Περιφερειακό.
  • Το τροχαίο έγινε γύρω στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό.
  • Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο στον Περιφερειακό.

Το τροχαίο,  σύμφωνα με το thestival.gr, έγινε γύρω στις 12:00 όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή.

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