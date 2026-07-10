Λέσβος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αγιάσο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στη Λέσβο, στην περιοχή Αγιάσος, Κουκουναριά – Απέσος. Η πυρκαγιά καίει χόρτα και δέντρα σε μια ιδιαίτερα κατάφυτη περιοχή, προκαλώντας κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών, λόγω της εγγύτητας σε κατοικίες και το Σανατόριο Αγιάσου.

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Φωτιά,Πυροσβεστικό
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στη Λέσβο, καθώς ξέσπασε δασική πυρκαγιά στην Αγιάσο, στην περιοχή Κουκουναριά – Απέσος.
  • Η φωτιά καίει χόρτα και δέντρα σε μια ιδιαίτερα κατάφυτη περιοχή, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.
  • Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να «Παραμείνετε σε ετοιμότητα Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Αγιάσο, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Αγιάσο, στην άκρη του χωριού, στην περιοχή Κουκουναριά – Απέσος. Η φωτιά καίει χόρτα και δέντρα σε μια ιδιαίτερα κατάφυτη περιοχή, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς η Αγιάσος περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση και ο κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, ενώ πλησίον βρίσκεται και το Σανατόριο Αγιάσου, γεγονός που έχει θέσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της.

Το μήνυμα του 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ήχησε και το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

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