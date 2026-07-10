Νέο αιματοκύλισμα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 77 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Drone σκότωσε την τελευταία κάτοικο χωριού στα σύνορα

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 77 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από νέες ρωσικές επιθέσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ρωσική αεροπορική επιδρομή έπληξε τον ιδιωτικό τομέα του οικισμού Σαμπελκίβκα, στην κοινότητα του Κραματόρσκ, καταστρέφοντας ολοσχερώς κατοικία.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, οι διασώστες ανέσυραν από τα ερείπια τις σορούς δύο ανθρώπων, αφού απομάκρυναν περίπου δύο τόνους οικοδομικών υλικών. Από τον ίδιο βομβαρδισμό ξέσπασαν επίσης πυρκαγιές σε ακόμη μία κατοικία, ένα γκαράζ και τρία αυτοκίνητα, οι οποίες κατασβέστηκαν.

Ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, ανακοίνωσε ότι συνολικά τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους οι δύο στη Σαμπελκίβκα και ένας ακόμη στη Ντρούζκιβκα. Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 43 επιθέσεις σε οικισμούς της περιφέρειας.

137 drones εξαπέλυσε η Ρωσία μέσα στη νύχτα

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 137 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 114 drones, ωστόσο 18 κατάφεραν να πλήξουν στόχους σε 16 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε ακόμη τέσσερις περιοχές.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Στη Χερσώνα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, κατοικίες, πύργο κινητής τηλεφωνίας και ασθενοφόρο.

Μια 66χρονη γυναίκα έβοσκε τα κατσίκια της όταν δέχθηκε επίθεση από ρωσικό FPV drone, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματικό μερικό ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της.

Καθώς οι διασώστες τη μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, δεύτερο ρωσικό drone έπληξε σκόπιμα το ασθενοφόρο, τραυματίζοντας έναν 68χρονο διασώστη.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, από επιθέσεις που έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου και ακόμη δέκα οικισμούς.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 1.038 επιθέσεις σε 49 οικισμούς μέσα σε ένα 24ωρο.

Το τελευταίο θύμα ενός εγκαταλελειμμένου χωριού στο Χάρκοβο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Ντερχάτσι, Βιατσεσλάβ Ζαντορένκο, ρωσικό FPV drone σκότωσε την τελευταία κάτοικο του χωριού Τοκαρίβκα Ντρούχα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Η 57χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο Κεντρικό Νοσοκομείο της Ντερχάτσι, ήταν η μοναδική κάτοικος που είχε απομείνει στο χωριό, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη των 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Το απόγευμα της 8ης Ιουλίου, λίγο μετά τις 18:00, δέχθηκε επίθεση από ρωσικό FPV drone ενώ περπατούσε στον δρόμο μεταξύ των οικισμών Προυντιάνκα και Τσουπίβκα. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα από θραύσματα στο νοσοκομείο της Ντερχάτσι, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε στα τραύματά της.

Μετά τον θάνατό της, ο Ζαντορένκο απηύθυνε νέα έκκληση στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών να εκκενώσουν άμεσα τις εστίες τους.

Έτσι το άρθρο αποκτά μια πολύ δυνατή κατάληξη και ο τίτλος «δένει» με το πιο συγκλονιστικό περιστατικό του 24ώρου.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες στη Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας 28χρονος άνδρας υπέκυψε στο νοσοκομείο στα τραύματα που είχε υποστεί από ρωσική επίθεση με drone στις 3 Ιουλίου.

Παράλληλα, άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες κοινότητες της περιφέρειας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από 30 επιθέσεις σε 24 οικισμούς και 17 κοινότητες, χρησιμοποιώντας όλμους, πυροβολικό, FPV drones, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή καταστροφές σε κατοικίες, πολυκατοικίες, διοικητικά κτίρια, εμπορικά καταστήματα, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου απομακρύνθηκαν 68 κάτοικοι από παραμεθόριες κοινότητες της περιφέρειας, ενώ ο εναέριος συναγερμός στη Σούμι διήρκεσε συνολικά 22 ώρες και 47 λεπτά.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από επιθέσεις με drones που έπληξαν τρεις περιοχές σχεδόν δέκα φορές μέσα σε μία ημέρα.