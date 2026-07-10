Κρεμλίνο: Είμαστε σε επαφή με την Τουρκία για το ενδεχόμενο μεταπώλησης των S-400 σε τρίτη χώρα

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Η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπώλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, καθώς μια τέτοια κίνηση απαιτεί την έγκριση της Μόσχας.

Τη σχετική επιβεβαίωση έδωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), μετά από δημοσιεύματα τουρκικών μέσων που ανέφεραν ότι η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταπωλήσει τα συστήματα σε χώρα του Κόλπου. Η Τουρκία είχε προμηθευτεί τους S-400 από τη Ρωσία το 2017.

«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε και δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με στόχο την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς.

«Η Ρωσία είναι ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα θεωρεί πως η Ουκρανία δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να προσέλθει σε συνομιλίες, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί στη συνέχιση του πολέμου.

Νέες κατηγορίες για τη Ζαπορίζια

Ο Πεσκόφ κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι κλιμακώνει τις, όπως τις χαρακτήρισε, «τρομοκρατικές ενέργειες» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Όπως υποστήριξε, ουκρανικές επιθέσεις έχουν στοχεύσει μη στρατιωτικές υποδομές αλλά και εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με τον πυρηνικό σταθμό, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται εδώ και καιρό ότι με τις στρατιωτικές τους ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης.