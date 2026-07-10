Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας μεγαλώνει: Η πριγκίπισσα Ιμάν και ο Τζαμίλ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

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Η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα ακόμη μέλος, καθώς η πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε η βασίλισσα Ράνια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία του ζευγαριού.

Στο στιγμιότυπο, η πριγκίπισσα Ιμάν ποζάρει με ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα που αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της και τη μικρή τους κόρη, Αμίνα, η οποία γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

«Η παρέα των εγγονών μεγαλώνει και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για την Ιμάν, τον Τζαμίλ και την Αμίνα, που σύντομα θα γίνει η μεγάλη αδερφή!», έγραψε η βασίλισσα Ράνια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ένας γάμος που τράβηξε τα βλέμματα

Η πριγκίπισσα Ιμάν παντρεύτηκε τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο ελληνικής καταγωγής Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτη στις 12 Μαρτίου 2023, σε μια λαμπρή τελετή στο Αμμάν.

Η νύφη είχε εντυπωσιάσει επιλέγοντας ένα νυφικό του οίκου Dior με δαντελένιες λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με κομψό πέπλο και τιάρα του οίκου Chaumet.

Το τρίτο εγγόνι της βασιλικής οικογένειας

Η πριγκίπισσα Ιμάν είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα Β΄ και της βασίλισσας Ράνια. Έχει τρία αδέλφια, τον διάδοχο του θρόνου Χουσεΐν, την πριγκίπισσα Σάλμα και τον πρίγκιπα Χάσεμ.

Με τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της Ιμάν και του Τζαμίλ Θερμιώτη, η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας θα αποκτήσει το τρίτο της εγγόνι, καθώς ο διάδοχος Χουσεΐν και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Ράτζουα, έχουν ήδη μία κόρη, τη μικρή Ιμάν.