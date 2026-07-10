Biased Beast: «Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου είναι … – Το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό»

Ο Biased Beast μίλησε για τη συνεργασία του με την Πάολα σε νυχτερινό κέντρο, τονίζοντας ότι ήταν προσωπική του επιλογή και πως δεν φοβάται να δοκιμάσει διαφορετικά είδη. Εξήγησε επίσης ότι ορισμένες επαγγελματικές του επιλογές γίνονται για βιοποριστικούς λόγους, θεωρώντας το ως έναν συμβιβασμό που δεν επηρεάζει την καλλιτεχνική του έκφραση.

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Biased Beast
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Biased Beast μίλησε για τη συνεργασία του με την Πάολα, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του να δουλέψει δίπλα της ήταν αποκλειστικά δική του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επιλογή μου είναι μωρέ…».
  • Ο Biased Beast εξήγησε ότι δεν φοβάται να δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη, τονίζοντας πως δεν θα δίσταζε να πάει για ακρόαση στην Επίδαυρο.
  • Ορισμένες από τις επαγγελματικές του επιλογές έγιναν για βιοποριστικούς λόγους, καθώς, όπως είπε, «το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό».

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Για τη συνεργασία του με την Πάολα μίλησε μεταξύ άλλων ο Biased Beast, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του να δουλέψει δίπλα της σε νυχτερινό κέντρο, ήταν αποκλειστικά δική του.

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«Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα; Επιλογή μου είναι μωρέ, και στο μαγαζί με την Πάολα αν το έβλεπες ζωντανά… Μην πω τώρα ότι σου φέρνει κάτι από Σαίξπηρ», είπε χαρακτηριστικά στο Action24 και την εκπομπή “Καλύτερα Αργά” με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Στη συνέχεια, ο Biased Beast εξήγησε ότι δεν φοβάται να δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη, τονίζοντας ότι δεν θα δίσταζε να πάει όπως άλλοι ηθοποιοί για ακρόαση στην Επίδαυρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ορισμένες από τις μέχρι σήμερα επαγγελματικές του επιλογές έγιναν για βιοποριστικούς λόγους:

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«Στην Επίδαυρο άμα θέλω μπορώ να πάω και εγώ να κάνω ακρόαση κανονικά όπως όλοι οι άλλοι ηθοποιοί. Το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα και αυτά. Είναι ένας συμβιβασμός, αλλά στην τέχνη μου εκεί πάνω στη σκηνή άμα το δεις, δεν πιστεύω ότι συμβιβάζομαι και πάρα πολύ. Πάλι ο εαυτός μου είμαι και κάνω κάτι θεατρικό. Οπότε αυτή τη θεατρικότητα τη φέρνω πάνω στη σκηνή».

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