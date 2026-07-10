Δευτερολογία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Δώστε στοιχεία για την ακρίβεια, πόσοι έλεγχοι έγιναν και τι πρόστιμα εισπράχθηκαν

Αντέκρουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή την κριτική που άσκησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα στοιχεία που παρουσίασε για τη σημαντική αύξηση της ακρίβειας.

«Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός που σήμερα είναι ο μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου και πριν από μερικά χρόνια έλεγε από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ότι τα ορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν, δεν αξίζουν οι εξορύξεις. Σήμερα, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο, αλλά πιο φυσικό αέριο, όχι το δικό μας. Διότι εφτά χρόνια δεν έκαναν τίποτα όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί ΠΑΣΟΚ 13 χρόνια πριν. Άρα τι μας λένε; Η λύση δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κ. Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας; Συνεννοηθείτε μεταξύ σας, συνεννοηθείτε παρακαλώ» περιέγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Τώρα λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Ωραία. Δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ. Και τι πρόστιμα εισπράξατε; Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μια επίμονη ακρίβεια. Πώς την πολεμήσατε; Μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται. Έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στην δεύτερη ομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα» πρόσθεσε.