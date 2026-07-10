Δευτερολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα – Κοστολογήστε τις προτάσεις σας»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, απορρίπτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης ως δημοσιονομικά ατεκμηρίωτες, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντια μέτρα που, όπως είπε, δημιουργούν μεγάλα δημοσιονομικά κενά.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάζει συγκεκριμένη κοστολόγηση για κάθε πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας σε ποια προϊόντα θα εφαρμοζόταν η μείωση του ΦΠΑ, σε ποιο ποσοστό, για πόσο χρονικό διάστημα, ποιο θα ήταν το συνολικό κόστος και από ποιες πηγές θα χρηματοδοτούνταν. Τόνισε ότι η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση, καθώς -όπως ανέφερε- δοκιμάστηκε σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, ενώ ωφελεί το σύνολο των καταναλωτών, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ακόμη και τους τουρίστες, αντί να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο θέμα της 13ης σύνταξης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος της πρότασής του. Παρουσιάζοντας στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται στα 35,4 δισ. ευρώ, και ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα κόστιζε περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. «Η υπεύθυνη αντιπολίτευση οφείλει να εξηγεί όχι μόνο τι θέλει να δώσει, αλλά και από πού θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε επίσης την κριτική ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός αποτελεί ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο συνδέεται κυρίως με την ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις που προκάλεσαν η πανδημία και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Μάλιστα, σημείωσε ότι ακόμη και τα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση κατατάσσουν την Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων θα οδηγήσει σταδιακά και σε υποχώρηση του πληθωρισμού.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ανεπαρκών ελέγχων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), την οποία χαρακτήρισε ήδη υφιστάμενο μηχανισμό εποπτείας, έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους. Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 18.914 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που -κατά την κυβέρνηση- αποδεικνύει ότι υπάρχει συνεχής εποπτεία της αγοράς και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία της κυβέρνησης με τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ και τα διυλιστήρια, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί συνεννόησης με «καρτέλ». Όπως είπε, πρόκειται για μια θεσμική διαβούλευση με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους προς όφελος των καταναλωτών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αγορά θα εμφανίσει μεγαλύτερη σταθερότητα τους επόμενους μήνες και αποκλιμάκωση τιμών από τον Σεπτέμβριο.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε ακόμη το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ με προοπτική να υπερβεί τα 950 ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι οι εργαζόμενοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντιπαραβάλλοντας τα μέτρα αυτά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επαναφέρει, όπως είπε, «λογικές λαϊκισμού» χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση και χωρίς αξιόπιστο σχέδιο χρηματοδότησης των εξαγγελιών του.