Φωτιά στο Ηράκλειο – Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ 1 ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.