Φωτιά στο Ηράκλειο – Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ 1 ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

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Κοινωνία

ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
  • Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού, συνδράμοντας στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ 1 ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

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