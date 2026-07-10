Φωτιά στο Ηράκλειο – Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ 1 ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.
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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ 1 ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού.
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