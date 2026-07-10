Ρόδος: Πέθανε το μωρό που πνίγηκε από φαγητό

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του μωρού ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομίστηκε αεροπορικώς από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρόδου έπειτα από πνιγμονή κατά τη διάρκεια σίτισης. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του.

Εξαιτίας της κρισιμότητας της υγείας του, αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Παρά τις προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής και μετά την άφιξή του, το βρέφος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: ΑΠΕ