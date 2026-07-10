Άδωνις Γεωργιάδης: Ο κ. Τσίπρας «έκανε τον Κινέζο» – Δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση

Συνέντευξη παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, στο OPEN, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι, αλλά και στα όσα είπε για τον ίδιο ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι «ο κύριος Τσίπρας κατά την λαϊκή ρήση «έκανε τον Κινέζο». Υποστήριξε ότι «προσπάθησε με κάποιο ευφυές τέχνασμα να προσπεράσει το προφανές, ότι δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση γι’ αυτά που είπα. Γιατί αν μου έκανε μήνυση, θα έπρεπε να πάει στο δικαστήριο και να εξηγήσει γιατί κάποιοι άνθρωποι που δωροδόκησαν, παραδείγματος χάρη άνθρωποι που ήταν εμπλεκόμενοι στη SIEMENS, που ήταν εμπλεκόμενοι στη NOVARTIS, που ήταν εμπλεκόμενοι στα εξοπλιστικά, ενώ θα πήγαιναν φυλακή, δεν πήγαν διότι ο κ. Τσίπρας άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες, κρατώντας τη Βουλή μία επιπλέον εβδομάδα ανοιχτή, το 2019».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η ιδέα ενός άσπιλου και αμόλυντου Τσίπρα ο οποίος είναι ο έντιμος, ενώ ο Μητσοτάκης και όλοι εμείς είμαστε οι διεφθαρμένοι έχει πάει περίπατο. Ας αφήσει τα χιουμοράκια ο κ. Τσίπρας, ωραία πέρασε στη Σαρδηνία και ωραία κάπνιζε το πούρο του σε ένα ωραίο εστιατόριο. Θέλω να του πω το εξής και το κλείνουμε εδώ: Αλέξη μου, κόψε τα περί εντιμότητας δικής σου και διαφθοράς των υπολοίπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Διότι αν θέλεις να μείνουμε σε αυτά είμαι καλύτερος από εσένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαρραλέο».

Για την παραίτηση Φάμελλου και το ενδεχόμενο εκλογής Πολάκη

«Ο κ. Φάμελλος είχε μία στιγμή που μπορούσε να γυρίσει την παρτίδα υπέρ του. Ήταν η μέρα που μπήκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ταξιθέτρια του είπε «πηγαίνετε στον εξώστη». Αν εκείνη την ημέρα ο κ. Φάμελλος έφευγε από την εκδήλωση, θα είχε ανεβάσει τα ποσοστά του και θα είχε αποκτήσει μια πολιτική συγκρότηση, η οποία ενδεχομένως θα ανάγκαζε και τον Τσίπρα να μιλήσει μαζί του και να τους πάρει στην αριστερή συμπαράταξη. Από εκείνη την ημέρα και μετά ο κύριος Φάμελλος τελείωσε την πολιτική του καριέρα» είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι η εκλογή του Πολάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θεωρώ βέβαια, θα αλλάξει τα δεδομένα. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί. Θα έχουμε ξαφνικά δυο πολιτικούς αρχηγούς, την κυρία Κωνσταντοπούλου από τη μια και τον κύριο Πολάκη από την άλλη, οι οποίοι θα εξαρτούν την πολιτική τους επιβίωση από την καταστροφή του Τσίπρα. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να δούμε στην Αριστερά; Θα έχει πολύ ενδιαφέρον».

Για τη φωτιά στο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»

Σχετικά με τη φωτιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Εχθές παραλίγο να θρηνήσουμε νέα Τέμπη. Θα είχαν καεί 36 άνθρωποι. Δεν μιλάμε για μια πυρκαγιά που έκαψε πέντε σεντόνια, μιλάμε για μία πυρκαγιά που θα έκαιγε σαν τα ποντίκια 36 ανθρώπους. Ο κύριος αυτός, όπως ομολόγησε, ο οποίος από ότι έμαθα έβριζε όλη την ημέρα το ΕΣΥ, τον Γεωργιάδη και τον Μητσοτάκη, αποφάσισε ξαφνικά στις πέντε παρά τέταρτο το πρωί, πήρε τον αναπτήρα του, έβαλε φωτιά στο στρώμα, έβαλε φωτιά σε ένα σεντόνι, πήρε τα πραγματάκια του και έφυγε χωρίς καν να ξυπνήσει τον διπλανό του ώστε να μην καεί από τη φωτιά που είχε βάλει. Έχουμε μία κυρία υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας που πριν από είκοσι μέρες έβαλε φωτιά στην Κόρινθο και αν δεν την κατέγραφε η κάμερα δεν θα το ξέραμε. Έχουμε τους άλλους με τα γκαζάκια που δολοφόνησαν τη Νέστορα, γιατί ήθελαν να κάνουν πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα έχουμε έναν που βάζει φωτιά μέσα στο νοσοκομείο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά;».

Για τις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

«Θέλω να εκφράσω δημόσια την ευαρέσκειά μου για τις συλλήψεις που έκανε η Ελληνική Αστυνομία για το φόνο της αειμνήστου Νέστορος και ελπίζω αυτή η υπόθεση να διαλευκανθεί. Οι ένοχοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, όπως τους αξίζει. Η αστυνομία κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μου άρεσε πάρα πολύ που στην κηδεία ήταν εκπρόσωποι σχεδόν όλων των πολιτικών κομμάτων, όπως μου άρεσε πάρα πολύ που πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το θεωρώ μεγάλο δείγμα προόδου για τον πολιτικό πολιτισμό στην Ελλάδα και κυρίως, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι της τρομοκρατίας» είπε ακόμη ο κ. Γεωργιάδης.

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