Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: «Μην ξανακούσω από τα χείλη του ότι είναι ο πιο καθαρός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης»

Τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης σχετικά με ζητήματα διαφθοράς, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 το βράδυ της Δευτέρας (6/7) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα με υποθέσεις που παρουσιάζονται ως σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε στην υπόθεση της παρουσίας του σε κηδεία κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει ειδική άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Διαβάζω εδώ τα “101 σκάνδαλα” της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ένα από αυτά είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε σε κηδεία εν μέσω lockdown. Θυμίζω ότι είχα πάρει ειδική άδεια. Δεν ήταν σκάνδαλο.», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Η μητέρα του ανθρώπου πέθαινε και η Επιτροπή είχε δώσει ειδική άδεια με συγκεκριμένους κανόνες. Μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Δεν ήταν σκάνδαλο. Μια γυναίκα πέθαινε και πέθανε την επόμενη μέρα».

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του περί διαφθοράς, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, σχετικά με την ψήφιση των νέων Ποινικών Κωδίκων.

«Καταγγέλλω δημόσια τον κ. Τσίπρα. Επειδή μας το παίζει πολύ ευαίσθητος, ο υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, ο κ. Κοντονής, έχει δηλώσει ότι κάποιοι πήραν λεφτά για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να τοποθετηθεί για τους λόγους που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στην αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών του 2019 και στη ψήφιση των συγκεκριμένων νομοθετικών αλλαγών πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

«Είχε ανακοινώσει εκλογές για τις 30 Ιουνίου και τελικά πήγαν στις 7 Ιουλίου για να ψηφιστούν οι Ποινικοί Κώδικες. Να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί έπρεπε να περάσει εκείνο το νομοσχέδιο τόσο επειγόντως», σημείωσε, ενώ λίγο αργότερα αύξησε τους τόνους χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως τον «πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη περί οικονομικών ζητημάτων στο κόμμα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις καταγγελίες αυτές. «Ο Κασσελάκης είπε ότι βρήκε “μαύρα” λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν του κάνει μήνυση;». διερωτήθηκε και συνέχισε στο ίδιο έντονο ύφος: «Ο αρχισκευωρός της Novartis, ο βρομερότερος των βρομερών, πήγε να με κλείσει φυλακή; Θα μας πουλήσει εντιμότητα αυτός; […] Τον προειδοποιώ γιατί δεν αστειεύομαι: μην ξανακούσω από τα χείλη του ότι είναι ο πιο καθαρός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης».

Ο υπουργός επανέλαβε επίσης τις επικρίσεις του για τον χειρισμό της υπόθεσης Novartis από την προηγούμενη κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι είχε στοχοποιηθεί πολιτικά, ενώ αναφέρθηκε στην καταδίκη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, καθώς και σε άλλα ζητήματα που έχει θέσει κατά καιρούς σχετικά με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι οι απευθείας αναθέσεις που έγιναν από την κυβέρνηση αφορούσαν, όπως είπε, κυρίως την περίοδο της πανδημίας, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αποτελούσε πολιτικό αντίπαλο.