Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε ως «απαράδεκτη» η έφεση του Βελγίου – Θα αγωνιστεί κανονικά ο Μπάλογκαν

Το επόμενο… επεισόδιο στο σίριαλ που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να «σβήσει» την ποινή του Φολάριν Μπάλογκαν, μετά την αποβολή του στον αγώνα των «32» του Μουντιάλ 2026, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί στο ματς των «16» με το Βέλγιο, διαδραματίστηκε στην αίθουσα της επιτροπής εφέσεων της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Η έφεση που άσκησε η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας να ισχύει η ποινή του Αμερικανού επιθετικού απορρίφθηκε απ’ την επιτροπή εφέσεων ως «απαράδεκτη», με την επισήμανση πως «…το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο στη διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης».

Μετά την παραπάνω εξέλιξη ο Μπάλογκαν θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με τους «κόκκινους διαβόλους» για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 03:00 της Τρίτης (7/7).

Η βελγική ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμη στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης, ενώ προανήγγειλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προετοιμάζοντας νομική «αντεπίθεση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της RBFA:

«Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) έλαβε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, υπογεγραμμένη από το μέλος της κ. Salman Al-Ansari, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή της RBFA κρίνεται απαράδεκτη και επιβεβαιώνεται η προηγούμενη απόφαση που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φόλαριν Μπάλογκαν, να αγωνιστεί.

Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, ούτε τις πληροφορίες που ζητά από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή αντίγραφο της απόφασης και της αιτιολογίας που κρίνει τον ποδοσφαιριστή επιλέξιμο, καθώς και την έκθεση του διαιτητή.

Η μη παροχή των παραπάνω συνιστά παραβίαση των κανονισμών της FIFA. Η RBFA ενημέρωσε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Soccer) ότι αμφισβητεί την επιλεξιμότητα του ποδοσφαιριστή, σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στο φύλλο αγώνα. Ως εκ τούτου, η RBFA διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης».

Η επίμαχη φάση:

«Quo vadis, FIFA;»

Ενώ η UEFA εκφράζει ουσιαστικά τη θέση της βελγικής ομοσπονδίας, η οποία ήδη από την Κυριακή (5/7) έκανε λόγο για ασυνέπεια της FIFA σε σχέση με τις ίδιες τις οδηγίες της και τη Δευτέρα (6/7) ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει, άλλοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες καταγγέλλουν ανοιχτά παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τη FIFA.

«Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή η απόφαση έχει ξεκάθαρη πολιτική οσμή (…) Πρόκειται αντικειμενικά για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλάγκο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Rai Radio 1.

Ο προκάτοχος του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, ο Ελβετός Σεπ Μπλάτερ, υπενθύμισε από την πλευρά του ότι «οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα». «Αν ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει προς τον πρόεδρο της FIFA — και ένας ποδοσφαιριστής ξαφνικά απαλλάσσεται πριν από έναν νοκ άουτ αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου — τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis (Πού βαδίζεις), FIFA;», έγραψε στο Χ.

Όσο για τον Μισέλ Πλατινί, η αντίδρασή του συνοψίστηκε σε μία λέξη: «Ντροπή», δήλωσε στο AFP ο πρώην πρόεδρος της UEFA, ο οποίος ήδη από τον Ιανουάριο κατηγορούσε τον Τζιάνι Ινφαντίνο ότι «έχει μετατραπεί σε αυταρχικό ηγέτη μετά την πανδημία» της Covid-19.

«Ένα σημείο καμπής»

Για τους παρατηρητές, η FIFA πράγματι περνά σε ένα νέο επίπεδο, παρεμβαίνοντας άμεσα στην αθλητική ισορροπία δυνάμεων και απειλώντας την ίδια την ακεραιότητα του τουρνουά. Ωστόσο, η διακριτική της διαχείριση υπό πολιτική επιρροή κάθε άλλο παρά καινούργιο φαινόμενο αποτελεί.

«Η συνέπεια της FIFA είναι ότι λειτουργεί με βάση τη βούληση του ισχυρού. Αυτή είναι η έκφραση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. Σοκαριζόμαστε, αλλά πλέον δεν μπορούμε να εκπλησσόμαστε», σχολίασε στο AFP άνθρωπος που γνωρίζει καλά τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς θεσμούς.

Κατά την κλήρωση του Μουντιάλ, τον περασμένο Δεκέμβριο, η απονομή στον Ντόναλντ Τραμπ ενός «Βραβείου Ειρήνης της FIFA», που επινοήθηκε ειδικά για την περίσταση, είχε προκαλέσει δυσπιστία και ειρωνικά σχόλια στους διαδρόμους της διοργάνωσης. Ωστόσο, ανάμεσα στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, μόνο η νορβηγική ομοσπονδία ζήτησε εξηγήσεις.

«Όλοι συμβιβάζονται, υπολογίζοντας για τον εαυτό τους τη σχέση οφέλους και κινδύνου από το ενδεχόμενο να συγκρουστούν με τη FIFA», συνεχίζει η ίδια πηγή. Και καθώς τα ποσά που διανέμονται στις ομοσπονδίες αυξάνονται διαρκώς, ο υπολογισμός γίνεται εύκολα.

Μόνο που η προσέγγιση με τον Ντόναλντ Τραμπ ξεπερνά τις συνηθισμένες κινήσεις κολακείας προς τη διοργανώτρια χώρα, όπως είχε ήδη φανεί το 2017, όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιχείρησε να διατηρήσει τον Ρώσο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βιτάλι Μούτκο στο Συμβούλιο της FIFA, παρά την αντίθεση της ίδιας της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η υπόθεση Μπάλογκαν, εκτιμά ο ειδικός στη γεωπολιτική του αθλητισμού Σάιμον Τσάντγουικ, είναι «απόλυτα συνεπής με την τραμπική αντίληψη», η οποία αντικαθιστά τους κανόνες με «συμφωνίες» βασισμένες στον συσχετισμό ισχύος.

Το να θεωρήσει κανείς το Μουντιάλ του 2026 «μια προσωρινή παρέκκλιση», ανάμεσα στις διακοπές για δροσιά και στη διαιτησία δύο μέτρων και δύο σταθμών, «θα ήταν αφελές», καταλήγει ο ίδιος: «Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί σημείο καμπής».