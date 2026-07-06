Καστελλόριζο: «Έβριζε όλο το μαγαζί και απείλησε ότι θα μας το κλείσει» λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας για το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό

Αναστάτωση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελλόριζο.

«Όσο αφορά τη σύλληψή του, δεν έγινε. Ήταν σκηνοθετημένη. Αυτό το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και ότι του περάσανε χειροπέδες, δεν ισχύει. Ο ίδιος πήρε τον αστυνόμο και του λέει ‘αστυνόμε, έχω πρόβλημα υγείας, δεν μπορώ να περπατήσω, στείλε το περιπολικό να ‘ρθει να με πάρει’. Και να βγάζουνε μετά βίντεο με τα χέρια του καλά σταυρωμένα μπροστά, ότι και καλά φοράει χειροπέδες;» ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής, Νικόλαος Ασβεστής.

«Η Αστυνομία ήταν φιλικότατη. Η μήνυση έγινε γιατί ο μαγαζάτορας θεώρησε ότι τον κατονόμασα και δέχτηκε δυσφήμιση. Άμα μου πείτε ότι έχω κατονομάσει κάποιον, μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε ότι έχει δίκιο ο μαγαζάτορας» αναφέρει ο ίδιος ο γιατρός για τη μήνυση που καταγγέλλει πως δέχτηκε.

«Η μήνυση έγινε για την εκπομπή. Θεωρήθηκε ότι κατονόμασα στην εκπομπή τον μαγαζάτορα. Τώρα αν είναι θέμα του ΕΣΥ ή όχι να πείτε στον Άδωνι Γεωργιάδη, ας κοιτάξει γιατί έχουμε θέμα με τον μαγαζάτορα εξ αρχής. Το αυτόφωτο έγινε διότι την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή αυτά που λέει ο Άδωνις στο βίντεο με τη σύλληψη δεν έγινε λόγω της δημοτικής. Έγινε κι άλλη σύλληψη δεύτερη. Είναι όλα ψευδή και τραγελαφικά» πρόσθεσε. «Η σύλληψη έγινε μετά τη δεύτερη εκπομπή λόγω της πρώτης εκπομπής. Οι πληροφορίες είναι μπερδεμένες και υπάρχει λόγος που είναι μπερδεμένες» συνέχισε

Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας

«Ο άνθρωπος παρέμεινε στον συγκεκριμένο χώρο και έβριζε όλο το μαγαζί. Και το χειρότερο που έπραξε είναι ότι εκείνη την στιγμή γευμάτιζε η μητέρα μου. Γυρνάει και του λέει η μητέρα μου ‘παιδάκι μου είσαι σπουδαγμένο παιδάκι, είσαι γιατρός, φύγε σε παρακαλώ’ και γυρνάει και της λέει ‘ποια είστε κυρία μου εσείς;’, του λέει ‘είμαι η μητέρα του παιδιού που βρίζεις’, ‘καλά που μου το είπατε, να σε έχω στα υπόψιν μου. Μην πέσετε στα χέρια μου’» δήλωσε από την πλευρά του ο μαγαζάτορας.

«Άρχισε και μου έλεγε ότι θα μας κλείσει το μαγαζί από το υγειονομικό, είμαστε βρώμικοι, πολλές κατηγορίες. Και σε κάποια φάση μου έφερε το πρόσωπό του στο πρόσωπό μου, με τρόπο ότι ήθελε και καλά να χτυπηθεί. Γυρνάω και του λέω: “φύγε από το πρόσωπο μου, φύγε από κοντά μου γιατί δεν έχω πρόβλημα να σε χτυπήσω”. Και αυτός εκμεταλλεύτηκε λοιπόν και άρχισε και φώναζε: “θα μας χτυπήστε μας! Θα μας δείρετε και από πάνω;”. Είναι οι απειλές που λέει ότι δέχτηκε από το νησί και καλά» συμπλήρωσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελλόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, αλλά και για το ζήτημα της υποστελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έντονα για υγρασία, μούχλα και ζημιές. Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι υποσχέθηκε να στείλει αμέσως συνεργείο για να βάψει και να αποκαταστήσει τον χώρο, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να ψάχνει άλλη λύση. Τελικά, εντοπίστηκε ένα σπίτι με ενοίκιο 600 ευρώ τον μήνα, όμως σύμφωνα με τον δήμαρχο, πέντε μέρες μετά, ο γιατρός αρνήθηκε να πληρώσει αυτό το ενοίκιο.

Ένα πρωί, πριν από λίγες μέρες, πήγε να εξετάσει με το ασθενοφόρο μία γυναίκα που διέμενε σε ξενοδοχείο και έκανε εμετούς. Επιστρέφοντας προς το Πολυδύναμο Ιατρείο του νησιού, έπρεπε να περάσει από τον κεντρικό δρόμο, ο οποίος μετά τις 10 το πρωί κλείνει, και επιτρέπεται η διέλευση κατόπιν συνεννόησης με τους καταστηματάρχες σε ασθενοφόρο και περιπολικά. Την ώρα που έφτασε στον συγκεκριμένο δρόμο, ήταν λίγο πριν από τις 10, και κάποια μαγαζιά είχαν βγάλει νωρίτερα τα τραπεζοκαθίσματα και είχαν κατεβάσει τις τέντες, καθώς ετοιμάζονταν να ανοίξουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του νησιών, που παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, το ασθενοφόρο επιχείρησε να περάσει από το σημείο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην τέντα ενός εστιατορίου. Το ίδιο βράδυ, ο γιατρός ενώ έκανε βόλτα στο λιμάνι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σταμάτησε μπροστά στο συγκεκριμένο εστιατόριο και αφού είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη, άρχισε, σύμφωνα με μαρτυρίες, να κάνει δυσφημιστικά σχόλια για το μαγαζί, ενώ είχε και έντονο διάλογο με την μητέρα του ιδιοκτήτη, που αρχικά νόμιζε ότι ήταν πελάτισσα. Αυτόπτες μάρτυρες σε όσα συνέβησαν ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ιερέας και ένας αστυνομικός.

Πρόκειται για το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται και ο Δήμος Μεγίστης σε ανακοίνωσή του. «Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές, το πρώτο περιστατικό αφορά απειλητική συμπεριφορά προς 70χρονη συμπολίτισσά μας, με την αναφορά ότι, εάν επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, «θα την περιποιηθεί καταλλήλως».

Την περασμένη Πέμπτη, ο καταστηματάρχης αποφάσισε να προχωρήσει σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του, με αποτέλεσμα ο γιατρός να προσαχθεί, να δώσει εξηγήσεις και να αφεθεί ελεύθερος.

Την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε τελικά η ανακαίνιση του δημοτικού καταλύματος το οποίο θα παραχωρούνταν στον αγροτικό γιατρό. Έτσι, μία δημοτική υπάλληλος πήγε να του παραδώσει τα κλειδιά, όμως σύμφωνα με την καταγγελία της, φέρεται να την έβρισε και να την κλείδωσε σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της άνοιξε την πόρτα μία συνάδελφός της και μαζί μετέβησαν στα γραφεία του δήμου, αποφασίζοντας να ενημερώσουν την αστυνομία για όσα συνέβησαν. Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του νησιού, φέρεται να μπήκε μέσα ο γιατρός και να άρχισε νέος γύρος αντιπαράθεσης.

Η δημοτική υπάλληλος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του και ο γιατρός προσήχθη και αφέθηκε ξανά ελεύθερος.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media δείχνουν τη στιγμή της σύλληψης του αγροτικού γιατρού στο Καστελλόριζο.