Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σοκ στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς στη φυλακή οδηγήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/7) μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών, ένας προπονητής που δραστηριοποιείτο στον χώρο του στίβου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, η υπόθεση αφορά καταγγελίες που σχετίζονται με ανήλικες αθλήτριες και έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό χώρο του νησιού.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο SOS 1056 αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού», στα τέλη Δεκεμβρίου το 2025 μία μητέρα είχε τηλεφωνήσει στην «Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056» του οργανισμού και κατήγγειλε ότι η κόρη της καθώς και άλλες ανήλικες κοπέλες είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από προπονητή στίβου στη Κεφαλονιά.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση η μητέρα διασυνδέθηκε αμέσως με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο προπονητής ασκούσε σωματική και λεκτική βία στα παιδιά.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Η υπόθεση της Κεφαλλονιάς αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.