Κολυδάς – Μαρουσάκης προειδοποιούν: «Έρχεται “πολλή ζέστη” και στην Αθήνα» – Τι λένε για τον πιθανό καύσωνα

Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Μάλιστα, η Αττική αναμένεται να βρεθεί στις περιοχές που θα αισθανθούν πιο έντονα τη μεταβολή, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος στην ανάρτησή του διευκρινίζει ότι, παρά την επικείμενη ενίσχυση της ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης ο οποίος εκτιμά ότι η χώρα μας δεν θα πληγεί από τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

H πιο αισθητή άνοδος του υδραργύρου αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται πολλές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία των προγνωστικών μοντέλων.

Όπως εξήγησε, συχνά δημοσιοποιούνται τα πιο ακραία σενάρια των προγνωστικών εργαλείων, τα οποία δεν αποτελούν απαραίτητα την πιθανότερη εξέλιξη του καιρού. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες προγνώσεις και όχι από μεμονωμένες ή υπερβολικές εκτιμήσεις στο διαδίκτυο.

Η ανάρτηση Κολυδά

Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.

Τόσο το GEFS όσο και το ECMWF ENS συγκλίνουν προς μια θερμή τάση μετά τις 14–15 Ιουλίου, χωρίς όμως να δίνουν την ίδια ένταση στο σήμα. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο, με μεγαλύτερες πιθανότητες για υπέρβαση των 22°C και 24°C στα 850 hPa, ενώ το ECMWF ENS είναι πιο συγκρατημένο.

Παράλληλα, τα πιο ακραία σενάρια παραμένουν προς το παρόν μειοψηφικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για αυξημένη πιθανότητα θερμής περιόδου και όχι ακόμη για βέβαιο ακραίο επεισόδιο.

Γράψαμε αυτή την ανάλυση γιατί διαπιστώσαμε ότι στο διαδίκτυο συχνά προβάλλεται μόνο η πιο εντυπωσιακή γραμμή ενός ensemble. Στόχος μας ήταν να δείξουμε πώς διαβάζονται σωστά οι ensemble προγνώσεις: με όρους πιθανοτήτων, σύγκλισης και αβεβαιότητας.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ENSEMBLE ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ;

✅Οι ensemble προγνώσεις μάς δείχνουν ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα θερμότερης αέριας μάζας πάνω από την Ελλάδα και ειδικότερα πάνω από την Αθήνα.… pic.twitter.com/CaJjPC3FHw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 6, 2026

«Σαν μια έντονη ζέστη»

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξήγησε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της πολύ θερμής αέριας μάζας θα εκτονωθεί προς τη Γαλλία και στη συνέχεια, εκτιμάται ότι θα μετατοπιστεί ακόμη πιο ανατολικά.

Ο μετεωρολόγος εξήγησε επίσης, πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το κύμα ζέστης, λέγοντας ότι «προς τη χώρα μας θα έρθει σαν μία έντονη ζέστη», ενώ αναφέρθηκε και στην άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Περίπου την Πέμπτη με την Παρασκευή «θα βρεθούμε λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου για κλειστές πάντα περιοχές του ηπειρωτικού κορμού», όπως σημείωσε.

Η άνοδος της θερμοκρασίας -εξήγησε- οφείλεται αρχικά στο γεγονός ότι περιορίζεται το μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Επιπλέον, εξήγησε ότι το κύμα ζέστης δεν θα υπερβεί σε διάρκεια τις δύο με τρεις ημέρες.

Οι θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης θα είναι πιο ήπιες σε σχέση με το υπόλοιπο της εβδομάδας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι από την Τετάρτη και μετά, οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται μεταξύ 36 και 38 βαθμών Κελσίου, ενώ, όπως τόνισε, «δεν αποκλείεται να δούμε και 39» σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

«Ευτυχώς και αυτό το κύμα καύσωνα που θα απασχολήσει τη δυτική Ευρώπη, δεν θα φτάσει προς τη χώρα μας. Θα έρθει πολύ πιο εξασθενημένο με μία έντονη αλλά φυσιολογική ζέστη για την εποχή», σχολίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.